Вознцякі у трьох сетах здолала Квітову на Підсумковому турнірі

Каролін Возняцкі з Данії перемогла чешку Петру Квітову на Підсумковому турнірі WTA.

Возняцкі та Квітова грають у Сінгапурі у одній групі з Еліною Світоліною, яка у стартовому матчі здолала чешку.

У другому турі Возняцкі виграла першу партію, але Квітова вирівняла становище у другому сеті. Вирішальна третя партія залишилася за данкою. Матч тривав 2 години 19 хвилин.

BNP Paribas WTA Finals Singapore presented by SC Global

Сінгапур, Сінгапур

Одиночний розряд, хард (зал)

Призовий фонд — $ 7,000,000

Біла група

Каролін Возняцкі - Петра Квітова 7:5, 3:6, 6:2

У іншому матчі Білої групи Еліна Світоліна зіграє з чешкою Кароліною Плішковою.

Букмекери не вірять у перемогу Світоліної над Плішковою.

Джерело - Чемпіон.