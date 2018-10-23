Вознцякі у трьох сетах здолала Квітову на Підсумковому турнірі

Каролін Возняцкі з Данії перемогла чешку Петру Квітову на Підсумковому турнірі WTA.
Возняцкі та Квітова грають у Сінгапурі у одній групі з Еліною Світоліною, яка у стартовому матчі здолала чешку.
У другому турі Возняцкі виграла першу партію, але Квітова вирівняла становище у другому сеті. Вирішальна третя партія залишилася за данкою. Матч тривав 2 години 19 хвилин.
BNP Paribas WTA Finals Singapore presented by SC Global
Сінгапур, Сінгапур
Одиночний розряд, хард (зал)
Призовий фонд — $ 7,000,000
Біла група
Каролін Возняцкі - Петра Квітова 7:5, 3:6, 6:2
У іншому матчі Білої групи Еліна Світоліна зіграє з чешкою Кароліною Плішковою.
Букмекери не вірять у перемогу Світоліної над Плішковою.
Джерело - Чемпіон.