Визначили найкращу тенісистку року

Кращою тенісисткою року стала Сімона Халеп, яка через травму пропустить Підсумковий турнір.

Про це повідомляє офіційний сайт WTA.

Румунка виграла три турніри, включаючи Ролан Гаррос, і достроково гарантувала собі перше місце в рейтингу за підсумками сезону.

2018 WTA Player of the Year.. @Simona_Halep. Congrats Simo! We couldn’t be more proud of you. Well done 🇷🇴🇦🇺(📷 @JJlovesTennis) pic.twitter.com/8C6HO5mX5v