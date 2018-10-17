Подарунок долі: Світоліна виступить на підсумковому турнірі WTA

У другому раунді на Прем'єрі в Москві п'ята ракетка світу Кароліна Плішкова програла Вірі Звонарьовій: 1:6, 2:6. Програш чешки гарантує путівку на WTA Finals українці Еліні Світоліній.

Світоліна, шоста в рейтингу WTA і сьома в чемпіонській гонці станом на 15 жовтня. Тому українка могла б не потрапити в Сінгапур лише в разі виходу в півфінал у Москві і Кароліни Плішкової, і Кікі Бертенс.

Підсумковий турнір в Сінгапурі відбудеться з 21 до 28 жовтня.

Нагадаємо, на турнірі в Москві в першому ж колі програла Леся Цуренко.

Тим часом букмекери не вірять у Даяну Ястремську на турнірі в Ліхтенштейні.

Джерело - Чемпіон.