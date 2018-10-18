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Світоліна провела перше тренування в Сінгапурі. ВІДЕО

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Світоліна провела перше тренування в Сінгапурі. ВІДЕО

Шоста ракетка світу Еліна Світоліна провела тренування в Сінгапурі.

Про це повідомляє офіційний twitter WTA.

Українка зуміла кваліфікуватися на Підсумковий турнір і вже провела тренування на ігрових кортах.

Нагадаємо, Світоліна в останній момент потрапила у Підсумковий турнір.

Тим часом Ястремська  несподівано для букмекерів виграла поєдинок другого кола на турнірі в Люксембурзі.

Джерело - twitter/WTA.

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