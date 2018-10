Світоліна провела перше тренування в Сінгапурі. ВІДЕО

Шоста ракетка світу Еліна Світоліна провела тренування в Сінгапурі.

Про це повідомляє офіційний twitter WTA.

Українка зуміла кваліфікуватися на Підсумковий турнір і вже провела тренування на ігрових кортах.

"Bring it on, 🇸🇬"@ElinaSvitolina is ready for @WTAFinalsSG! pic.twitter.com/cISJSIjZ88