Світоліна провела перше тренування в Сінгапурі. ВІДЕО

Шоста ракетка світу Еліна Світоліна провела тренування в Сінгапурі.
Про це повідомляє офіційний twitter WTA.
Українка зуміла кваліфікуватися на Підсумковий турнір і вже провела тренування на ігрових кортах.
"Bring it on, 🇸🇬"@ElinaSvitolina is ready for @WTAFinalsSG! pic.twitter.com/cISJSIjZ88— WTA (@WTA) 18 жовтня 2018 р.
Нагадаємо, Світоліна в останній момент потрапила у Підсумковий турнір.
Тим часом Ястремська несподівано для букмекерів виграла поєдинок другого кола на турнірі в Люксембурзі.
Джерело - twitter/WTA.