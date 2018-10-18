Перша ракетка світу знялася з Підсумкового турніру

Перша ракетка світу Симона Халеп не гратиме на Підсумковому турнірі.

Про це повідомила сама тенісистка.

"Це було нелегке рішення, але так краще для мого здоров'я. З моєю спиною не все гаразд. Я вже чотири тижні не тренувалася. Я не готова виступати на високому рівні",- сказала Халеп.