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Перша ракетка світу знялася з Підсумкового турніру

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Перша ракетка світу знялася з Підсумкового турніру

Перша ракетка світу Симона Халеп не гратиме на Підсумковому турнірі. 

Про це повідомила сама тенісистка.

"Це було нелегке рішення, але так краще для мого здоров'я. З моєю спиною не все гаразд. Я вже чотири тижні не тренувалася. Я не готова виступати на високому рівні",- сказала Халеп.

Таким чином, її місце  у вісімці кращих займе Кікі Бертенс з Нідерландів, яка за підсумками сезону посіла дев'яте місце.

Список учасниць виглядає наступним чином:

1. Анжелік Кербер (Німеччина)

2. Наомі Осака (Японія)

3. Петра Квітова (Чехія)

4. Каролін Возняцкі (Данія)

5. Слоан Стівенс (США)

6. Еліна Світоліна (Україна)

7. Кароліна Плішкова (Чехія)

8. Кікі Бертенс (Нідерланди)

Нагадаємо, на турнірі в Москві в першому ж колі програла Леся Цуренко.

Тим часом Ястремська  несподівано для букмекерів виграла поєдинок другого кола на турнірі в Люксембурзі.

Джерело - sport.ua.

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