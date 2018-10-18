Перша ракетка світу знялася з Підсумкового турніру

Перша ракетка світу Симона Халеп не гратиме на Підсумковому турнірі.
Про це повідомила сама тенісистка.
"Це було нелегке рішення, але так краще для мого здоров'я. З моєю спиною не все гаразд. Я вже чотири тижні не тренувалася. Я не готова виступати на високому рівні",- сказала Халеп.
Таким чином, її місце у вісімці кращих займе Кікі Бертенс з Нідерландів, яка за підсумками сезону посіла дев'яте місце.
Список учасниць виглядає наступним чином:
1. Анжелік Кербер (Німеччина)
2. Наомі Осака (Японія)
3. Петра Квітова (Чехія)
4. Каролін Возняцкі (Данія)
5. Слоан Стівенс (США)
7. Кароліна Плішкова (Чехія)
8. Кікі Бертенс (Нідерланди)
Нагадаємо, на турнірі в Москві в першому ж колі програла Леся Цуренко.
Тим часом Ястремська несподівано для букмекерів виграла поєдинок другого кола на турнірі в Люксембурзі.
Джерело - sport.ua.