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Оновлений рейтинг WTA: рекорд Ястремської та втрата позицій Світоліної

Сьогодні 10:05 814 0
Оновлений рейтинг WTA: рекорд Ястремської та втрата позицій Світоліної

Оприлюднили оновлений рейтинг WTA.

Так, Еліна Світоліна, яка вибула у чвертьфіналі турніру в Гонконзі, опустилася на одну сходинку і тепер посідає шосту позиці.

Натомість Леся Цуренко, яка пропускала Гонконг через травму піднялася з 27 на 26 місце.

Дебютний титул у WTA-турі дозволив Даяні Ястремській поліпшити своє становище в рейтингу відразу на 36 позицій і на 30 рядків оновити особистий рекорд — 66 місце.

У такому ж віці Еліна Світоліна, Ольга Савчук та Олена Бондаренко ще перебували за межами першої сотні, Катерина Бондаренко перебувала в четвертій, а Леся Цуренко - в сьомій сотні рейтингу WTA.

Цього тижня новоспечена третя ракетка України виступить ​​на турнірі в Люксембурзі.

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Серед інших результатів українок станом на 15 жовтня: Катерина Козлова посідає 106-е місце, Ангеліна Калініна — 118, Марта Костюк — 123, Катерина Бондаренко — 133, Катаріна Завацька — 177.

Рейтинг WTA станом на 15 жовтня 2018 року.

1. Симона Халепп

2. Каролін Возняцкі

3. Анжеліка Кербер

4. Наомі Осака

5. (6) Кароліна Плішкова

6. (5) Еліна Світоліна

7. Петра Квітова

8. Слоун Стівенс

9. Юлія Джорджес

10.Кікі Бертенс

...

26. (27) Леся Цуренко

66. (102) Даяна Ястремська

106. (107) Катерина Козлова

118. (116) Ангеліна Калініна

123. (120) Марта Костюк

133. (132) Катерина Бондаренко

177. (178) Катаріна Завацька

266. (269) Ольга Янчук

282. (287) Валерія Страхова

395. (393) Ганна Позніхіренко

430. (428) Марина Чернишов

462. Анастасія Васильєва

Нагадаємо, Цуренко все ж зіграє на турнірі в Москві.

Джерело - Чемпіон.

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