Ястремська стала авторкою рекордного досягнення

У віці 18 років і 4 місяці Даяна Ястремська стала наймолодшою ​​тенісисткою за роки незалежності України, яка вийшла в фінал турніру WTA в одиночному розряді і виграла титул.

Раніше українка Наталія Медведєва свій перший одиночний титул оформила в 1990 році в Нешвіллі ще під прапором СРСР напередодні свого 19-річчя. А Еліна Світоліна завоювала перший трофей у WTA-турі в Баку, коли їй було 18 років і 10 місяців.

Цього року Даяна Ястремська стала першою тенісисткою, яка народилася в 2000-х і пробилася в ТОП-100 рейтингу. Тепер ще й четвертою представницею цього покоління, яка зіграла у фіналах 2018 року. У вирішальних матчах цього сезону також виступили Ольга Данилович (Сербія), Анастасія Потапова (Росія) і Аманда Анісімова (США).

Титул в Гонконзі забезпечить Ястремський особистий рекорд в рейтингу WTA. Даяна, в оновленому рейтингу, підніметься в ТОП-70

Джерело - Чемпіон.