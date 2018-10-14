Цуренко все ж виступить у Москві

Друга ракетка України Леся Цуренко візьме участь в Кубку Кремля, який відбувається в Москві з 15 по 20 жовтня.

У першому колі хардового турніру 27 ракетка світу зіграє з 14-м номером світового рейтингу з Росії Дариною Касаткіной.

Тенісистки раніше зустрічалися тричі. Двічі перемагала українка і лише раз - росіянка.

У червні українка перемогла росіянку у другому колі турніру в Бірмінгемі, але в серпні поступилася їй на старті змагань в Ухані.

Нагадаємо, Ястремська тріумфувала в Гонконзі. Окрім цього оновила національний та персональний рекорди.

Світоліна ж втратить одну позицію.

Джерело - Чемпіон.