Кіченок пробилася у чвертьфінал парного турніру в Гонконзі

Надія Кіченок і австралійка Анастасія Родіонова в першому колі переграли перших сіяних, Чжань Хаоцін з Тайваню і китаянку Ян Чжаосюань — 6:4, 6:3.

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Протягом першого сету Кіченок і Родіонова вели з двома брейками 3:0. Та суперниці зуміли зрівняти рахунок. Далі українсько-австралійський дует віддав лідерам посіву всього один гейм до кінця сету.

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У другій партії Надія і Анастасія виконали два брейка і захистили всі гейми на своїй подачі. Матч тривав 1 годину і 15 хвилин.

Prudential Hong Kong Tennis Open - WTA International

Гонконг, Китай

Парний розряд, хард

Призовий фонд — $ 500,000

Надія Кіченок/Анастасія Родіонова — Чжань Хаоцін/Ян Чжаосюань 6:4, 6:3

Нагадаємо, Ястремська пробилася до наступного раунду на турнірі в Гонконзі.

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Джерело - Чемпіон.