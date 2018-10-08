Кіченок пробилася у чвертьфінал парного турніру в Гонконзі

Надія Кіченок і австралійка Анастасія Родіонова в першому колі переграли перших сіяних, Чжань Хаоцін з Тайваню і китаянку Ян Чжаосюань — 6:4, 6:3.
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Протягом першого сету Кіченок і Родіонова вели з двома брейками 3:0. Та суперниці зуміли зрівняти рахунок. Далі українсько-австралійський дует віддав лідерам посіву всього один гейм до кінця сету.
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У другій партії Надія і Анастасія виконали два брейка і захистили всі гейми на своїй подачі. Матч тривав 1 годину і 15 хвилин.
Prudential Hong Kong Tennis Open - WTA International
Гонконг, Китай
Парний розряд, хард
Призовий фонд — $ 500,000
Надія Кіченок/Анастасія Родіонова — Чжань Хаоцін/Ян Чжаосюань 6:4, 6:3
Нагадаємо, Ястремська пробилася до наступного раунду на турнірі в Гонконзі.
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Джерело - Чемпіон.