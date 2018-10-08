Козлова дізналася ім'я суперниці на турнірі в Тяньцзині

Українська тенісистка Катерина Козлова дізналася суперницю в першому колі турніру в Тяньцзині.

На цьому етапі українка, зустрінеться з переможницею кваліфікації Барбарою Крейчиковою із Чехії.

Минулого року Козлова виступала на Tianjin Open вперше і зазнала поразки в першому колі від Сари Еррані, яка в підсумку дійшла до півфіналу.

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З цьогорічною суперницею Катерина зустрічалася двічі 2015-го року. В обох перемогу святкувала українка.

Нагадаємо, Ястремська пройшла о наступного раунду турніру в Гонконзі.

Тим часом з'явився оновлений рейтинг WTA.

Джерело - Чемпіон.