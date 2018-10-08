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Лідерки українського тенісу зберегли свої позиції

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Лідерки українського тенісу зберегли свої позиції

WTA оприлюднила оновлений одиночний рейтинг.

У першій десятці залишається одна українка Еліна Світоліна, яка зберегла п'яту позицію. На дві сходинки вверх перемістилася Наомі Осака. Вона посідає найвище місце в кар'єрі — четверте. Першою залишилася Сімона Халеп, однак завдяки перемозі на турнірі в Пекіні до неї змогла наблизитися Каролін Возняцкі.

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Окрім Світоліної, в першій сотні знаходиться лише Леся Цуренко — 27 позиція. Водночас у другій сотні рейтингу перебувають ще шість наших співвітчизниць. На 102 місці Даяна Ястремська яка піднялася на вісім позицій вгору. Зберегла 107 сходинку Катерина Козлова. На 116 позиції (плюс одна позиція) перебуває Ангеліна Калініна. Дві позиції додала Марта Костюк і тепер посідає 120 місце.

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Також відзначимо, що Катерина Бондаренко в оновленому рейтингу займає 132-е місце (+2 позиції). А 18-річна Катаріна Завацька теж додала дві позиції й тепер посідає 178 місце в рейтингу.

Нагадаємо, Світоліна і Ястремська стартують на турнірі у Гонконзі.

Джерело - Чемпіон.

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