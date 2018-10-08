Ястремьска пройшла до наступного раунду турніру в Гонконзі

У Гонконзі стартував тенісний турнір Prudential Hong Kong Tennis Open.

Першою серед українок розпочала боротьбу Даяна Ястремська. Наша співвітчизниця стартувала із впевненої перемоги над нідерландкою Фанні Штоллар.

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Під час гри українка зверталася за допомогою до медиків через проблеми з коліном.

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У другому раунді Ястремська зустрінеться з переможницею матчу Олександра Крунич — Сайсай Чжен.

Prudential Hong Kong Tennis Open - WTA International

Гонконг, Китай

Одиночний розряд, хард

Призовий фонд — $500,000

Даяна Ястремська — Фанні Штоллар 6:4, 6:4

Нагадаємо, Цуренко не зіграє на турнірі в Гонконзі.

Джерело - Чемпіон.