Цуренко не зіграє на турнірі в Гонконзі через травму

Як стало відомо, Леся Цуренко вирішила пропустити турнір у Гонконзі через травму спини.
Про це повідомляє сайт Великий теніс України.
Цього тижня Леся не змогла дограти третій сет у матчі другого кола China Open проти Юлії Гергес. До кінця сезону в розкладі української тенісистки ще один турнір — Кубок Кремля в Москві.
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Відзначимо, що крім Лесі Цуренко з турніру знялися друга сіяна Наомі Осака і росіянка Катерина Макарова. Їх місця в основній сітці займуть лакі-лузери — Юлія Глушко, Вікторія Томова і Каролін Доулхайд.
Варто зазначити, що на турнірі таким чином залишиться двоє українок.
Джерело - ВТУ.