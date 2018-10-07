Цуренко не зіграє на турнірі в Гонконзі через травму

Як стало відомо, Леся Цуренко вирішила пропустити турнір у Гонконзі через травму спини.

Про це повідомляє сайт Великий теніс України.

Цього тижня Леся не змогла дограти третій сет у матчі другого кола China Open проти Юлії Гергес. До кінця сезону в розкладі української тенісистки ще один турнір — Кубок Кремля в Москві.

Читайте також: Стаховський зіграє на турнірі в Італії

Відзначимо, що крім Лесі Цуренко з турніру знялися друга сіяна Наомі Осака і росіянка Катерина Макарова. Їх місця в основній сітці займуть лакі-лузери — Юлія Глушко, Вікторія Томова і Каролін Доулхайд.

Варто зазначити, що на турнірі таким чином залишиться двоє українок.

Джерело - ВТУ.