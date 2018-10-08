Оновлений рейтинг АТР: українці лише в другій сотні

АТР оприлюднила оновлений одиночний рейтинг у чоловіків.

У першій десятці відбулася лише одна зміна. Південноафриканець Кевін Андерсон перемістився на 8-е місце, потіснивши звідти Григора Дімітрова, який тепер дев'ятий.

читайте також: Оприлюднили оновлений рейтинг WTA

Українці перебувають лише в другій сотні рейтингу. Втратив дві позиції, але посідає найвищу сходинку Сергій Стаховський. Він 149-й. Олександр Долгополов, який пропустив низку турнірів через травму лише 200-й. Почав знову перемагати Ілля Марченко займає 743-е місце.

Нагадаємо, Сергій Стаховський зіграє на турнірі в Італії.

Джерело - Чемпіон.