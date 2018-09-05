Цуренко дев'ятий рік поспіль зіграє на Кубку Кремля. ФОТО

Друга ракетка України Леся Цуренко потрапила в список учасниць хардового турніру серії Прем'єр, який відбудеться в Москві з 13 по 21 жовтня.

Відзначимо, що з першої десятки світового рейтингу на Кубку Кремля поки заявлена ​лише Кароліна Плішкова з Чехії.

Традиційно цей турнір пропускають найсильніші тенісистки, яким відразу після цього довелося б грати в Сінгапурі на Підсумковому турнірі.

Цуренко стабільно виступає на турнірі в Москві з 2010-го року. Краще досягнення - півфінал у 2015-му році.

Нагадаємо, раніше Леся пройшла до чвертьфіналу US Open.

Джерело - Чемпіон.