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Україна вперше зіграє у фіналі юніорського Кубка Федерацій

Сьогодні 19:47 309 0
Україна вперше зіграє у фіналі юніорського Кубка Федерацій

Збірна України серед дівчат до 16 років вперше в історії вийшла у фінал юніорського Кубка Федерацій.

У півфіналі українки зустрічалися зі своїми кривдницями у фіналі Літнього кубка Європи — збірною Росії. У першому матчі дня Любов Костенко переграла Поліну Кудерметову — 6:1, 6:2. Далі Дарина Лопатецька здолала Оксану Селехметьєву — 6:3, 6:3 та принесла Україні перемогу.

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Відзначимо, що росіянки — чотириразові переможниці юніорського Кубка Федерацій.

У фіналі турніру українки зіграють проти переможців протистояння США — Словаччина.

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Чинними чемпіонками FedCup є американки.

Нагадаємо, в групі українки обіграли Іспанію — 2: 0, Марокко — 2:0 і Австралію — 2:1. У чвертьфіналі наші співвітчизниці здолали Латвію — 2:0.

Нагадаємо, Світоліна сенсаційно програла у першому колі турніру в Пекіні.

А Цуренко та Ястремська дізналися суперниць у першому колі турніру.

Джерело - Чемпіон.

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