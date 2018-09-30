Ястремська покинула China open

Українська тенісистка Даяна Ястремська, яка потрапила до основної сітки змагань через кваліфікацію поступилася вже в матчі першого кола.

Поступилася українка господарці змагань Чжен Сайсай. Дівчата провели на корті 1 годину і 42 хвилини.

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Протягом першого сету Ястремська двічі відігравалася після брейка, але, втративши третій гейм на своїй подачі, зрівняти рахунок ще раз не зуміла.

У другій партії українка після брейка (1-2) змогла вийти вперед (3-2), а далі китаянка взяла чотири гейми поспіль.

China Open - Premier Mandatory

Пекін, Китай

Хард, одиночний розряд

Призовий фонд — $ 8,285,274

Даяна Ястремська — Чжен Сайсай 4:6, 3:6

Нагадаємо, раніше турнір після першого кола покинула Еліна Світоліна.

Натомість Людмила Кіченок пробилася у наступний раунд парного розряду.

Джерело - Чемпіон.