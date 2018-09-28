Стаховський програв першому сіяному на турнірі в Орлеані

Перша ракетка України Сергій Стаховський програв на Челленджері у французькому Орлеані.

Український тенісист у двох сетах поступився першому сіяному Альяжу Бедене — 6:7 (7), 4:6. Матч тривав 1 годину і 51 хвилину.

У десятому геймі першого сету українець не реалізував два сет-пойнти на подачах суперника. А вже на тай-брейку програв першу партію, попри те, що вів у рахунку — 5:3. У другому сеті Стаховський відігрався з рахунку 1:4, але в десятому геймі знову поступився на своїй подачі та програв матч.

Нагадаємо, Світоліна потренувалася перед стартом турніру в Пекіні.

А Цуренко вже готова до боротьби на турнірі.

Джерело - Чемпіон.