Молода українська тенісистка побореться за другий титул у сезоні

Марина Чернишова вдруге цього року побореться за титул турніру ITF.

У півфінальному матчі 15-тисячника в Казахстані 19-річна українка, яка отримала перший номер посіву, перемогла 16-річну представницю Росії Марію Шушаріну, яка пробилася в основну сітку через кваліфікацію: 6:4, 6:3.

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У вирішальному матчі Чернишова зустрінеться з переможницею зустрічі між росіянкою Уляною Айзатуліною і другою сіяною на турнірі Ксенією Палкіною з Киргизстану.

Відзначимо, це буде другий поспіль фінал для нашої тенісистки. Минулого тижня Марина виграла свій перший титул в сезоні на турнірі з аналогічним призовим фондом в Алмати.

Тим часом Козлова не пробилася до півфіналу на турнірі в Китаї.

Джерело - Чемпіон.