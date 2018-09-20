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Цуренко може виступити на підсумковому турнірі WTA. ФОТО

Сьогодні 10:09 605 0
Цуренко може виступити на підсумковому турнірі WTA. ФОТО

Леся Цуренко вперше у кар'єрі може виступити на одному з підсумкових турнірів.

На участь в WTA Elite Trophy Zhuhai 2018 претендують тенісистки, які займають у чемпіонській гонці WTA місця з дев'ятого до дев'ятнадцятого. Ще одна спортсменка отримає wild-card від організаторів.

 
 
 
 
 
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Check the current standings. Defending champion @julia.goerges semifinalist @nastysevastova and 2015 singles runner up @karolinapliskova are on the leaderboard. #wtaelitetrophy #shineinzhuhai 🎾🎾

Допис, поширений WTA Elite Trophy (@wtaelitetrophy)

Зараз Цуренко посідає 23-у позицію чемпіонської гонки, маючи у своєму активі 1691 очко. На останньому прохідному місці знаходиться білоруска Аріна Соболенко, у якої 2150 очок. Вже наступного тижня Цуренко зіграє на турнірі Premier 5 в Ухані, потім відправиться на змагання Mandatory в Пекін, а завершить азіатську серію на турнірі International у Гонконзі.

Цього сезону Цуренко виграла один турнір WTA, захистивши свій титул в Акапулько, вперше в кар'єрі зіграла у чвертьфіналі турніру Гранд Слем (US Open) і вперше вийшла в четверте коло Ролан Гаррос.

Нагадаємо, Цуренко провела тренування у Римі.

Окрім цього спортсменка побореться за звання Прорив місяця.

Джерело - Чемпіон.

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