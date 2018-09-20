Цуренко може виступити на підсумковому турнірі WTA. ФОТО

Леся Цуренко вперше у кар'єрі може виступити на одному з підсумкових турнірів.

На участь в WTA Elite Trophy Zhuhai 2018 претендують тенісистки, які займають у чемпіонській гонці WTA місця з дев'ятого до дев'ятнадцятого. Ще одна спортсменка отримає wild-card від організаторів.

Зараз Цуренко посідає 23-у позицію чемпіонської гонки, маючи у своєму активі 1691 очко. На останньому прохідному місці знаходиться білоруска Аріна Соболенко, у якої 2150 очок. Вже наступного тижня Цуренко зіграє на турнірі Premier 5 в Ухані, потім відправиться на змагання Mandatory в Пекін, а завершить азіатську серію на турнірі International у Гонконзі.

Цього сезону Цуренко виграла один турнір WTA, захистивши свій титул в Акапулько, вперше в кар'єрі зіграла у чвертьфіналі турніру Гранд Слем (US Open) і вперше вийшла в четверте коло Ролан Гаррос.

Нагадаємо, Цуренко провела тренування у Римі.

Окрім цього спортсменка побореться за звання Прорив місяця.

Джерело - Чемпіон.