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Вперше японці змагатимуться в півфіналах US Open. ВІДЕО

Сьогодні 08:14 159 0
Вперше японці змагатимуться в півфіналах US Open. ВІДЕО

Нинішній розіграш US Open став першим турніром Великого шолома, в обох одиночних півфіналах якого зіграють японці.

Про це повідомляє сторінка US Open.

Це сталося після того, як Наомі Осака обіграла Лесю Цуренко, а Кей Нісікорі - Марина Чилича.

Для 20-річної Осаки це перший півфінал, а для 28-річного Нісікорі - третій.

Нагадаємо, Цуренко програла Осаці.

Ще раніше змагання покинула Світоліна

Джерело - US Open.

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