Вперше японці змагатимуться в півфіналах US Open. ВІДЕО

Нинішній розіграш US Open став першим турніром Великого шолома, в обох одиночних півфіналах якого зіграють японці.

Про це повідомляє сторінка US Open.

Це сталося після того, як Наомі Осака обіграла Лесю Цуренко, а Кей Нісікорі - Марина Чилича.

Для 20-річної Осаки це перший півфінал, а для 28-річного Нісікорі - третій.

Making history...@keinishikori defeats Cilic 2-6, 6-4, 7-6, 4-6, 6-4 to reach the #USOpen semifinals!



This is the 1st time in the Open Era that a Japanese man and woman (Osaka) are in the SF of a Grand Slam...#USOpen pic.twitter.com/0razc0QO7N