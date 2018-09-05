Цуренко з розгромом вилетіла із US Open

Українська тенісистка Леся Цуренко програла чвертьфінальний поєдинок US Open.
Українка не зуміла відновитися після матчу з Маркетою Вондроушовою і у двох сетах поступилася представниці Японії Наомі Осаці
US Open, Grand Slam(WTA)
Нью-Йорк, США
Хард, одиночний розряд
Призовий фонд - $53,000,000
Наомі Осака - Леся Цуренко 6:1, 6:1
Відзначимо, що Наомі уперше вийшла у півфінал турніру серії Grand Slam.
Нагадаємо, букмекери не вірили в перемогу Цуренко.
Також, Цуренко поїде на турнір в Росію
Джерело - Чемпіон.