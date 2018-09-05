Цуренко з розгромом вилетіла із US Open

Українська тенісистка Леся Цуренко програла чвертьфінальний поєдинок US Open.

Українка не зуміла відновитися після матчу з Маркетою Вондроушовою і у двох сетах поступилася представниці Японії Наомі Осаці

US Open, Grand Slam(WTA)

Нью-Йорк, США

Хард, одиночний розряд

Призовий фонд - $53,000,000

Наомі Осака - Леся Цуренко 6:1, 6:1

Відзначимо, що Наомі уперше вийшла у півфінал турніру серії Grand Slam.

Нагадаємо, букмекери не вірили в перемогу Цуренко.

Також, Цуренко поїде на турнір в Росію

Джерело - Чемпіон.