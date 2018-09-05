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Цуренко з розгромом вилетіла із US Open

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Цуренко з розгромом вилетіла із US Open

Українська тенісистка Леся Цуренко програла чвертьфінальний поєдинок US Open.

Українка не зуміла відновитися після матчу з Маркетою Вондроушовою і у двох сетах поступилася представниці Японії Наомі Осаці 

US Open, Grand Slam(WTA)

Нью-Йорк, США

Хард, одиночний розряд

Призовий фонд - $53,000,000

 Наомі Осака - Леся Цуренко  6:1, 6:1

Відзначимо, що Наомі уперше вийшла у півфінал турніру серії Grand Slam. 

Нагадаємо, букмекери не вірили в перемогу Цуренко.

Також, Цуренко поїде на турнір в Росію

Джерело - Чемпіон.

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