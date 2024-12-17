Промоутер Усика анонсировал особый выход украинца в ринг на реванш против Фьюри

Команда чемпиона WBC, WBA, WBO и IBO в сверхтяжелом весе Александра Усика (22-0, 14 КО) выходом боксера в ринг против экс-чемпиона Тайсона Фьюри (34-1-1, 24 КО) передаст особый месседж.

Об этом в интервью Boxing Social сообщил промоутер украинца Александр Красюк.

"На этот раз выход Усика в ринг будет особенным. Поверьте, это всегда так. Усик не может выходить в ринг просто как обычный спортсмен. Он всегда использует эту возможность, чтобы показать что-то особенное, донести определенный месседж миру, и он сделает это снова", – анонсировал Красюк.

Ранее сообщалось. что Усик после боя с Фьюри планирует вернуться в тяжелый вес.

Также украинец рассказал о своих планах на будущее после реванша с британцем и заверил, что победит его.

Реванш между украинцем и "Цыганским королем" состоится 21 декабря в столице Саудовской Аравии Эр-Рияди. Первый поединок завершился победой Александра раздельным решением судей. Накануне стал известен гонорар реванша.