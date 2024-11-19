Получит более 100 млн долларов: стали известны гонорары боя Усик – Фьюри

Стали известны гонорары на бой-реванш между обладателем титулов WBA, WBO, WBC и IBO в тяжелом весе Александра Усика с британским эксчемпионом Тайсоном Фьюри.

Об этом сообщает The Sportster.

Общий гонорар реванша составит 190 млн долларов. При этом эта сумма будет распределена в соотношении 60% на 40% в пользу Усика.

Это значит, что украинец может рассчитывать на 114 млн. долларов, а британец на 76 млн. долларов. Речь идет о гарантированных гонорарах боксеров, не зависящих от результатов продаж платных трансляций боя (PPV).

В первом поединке, завершившемся победой Усика раздельным решением судей, распределение было в пользу Тайсона 70% на 30% (105 и 45 миллионов долларов соответственно).

Напомним, бой-реванш Усик-Фьюри состоится 21 декабря в столице Саудовской Аравии Эр-Рияди.

В реванше статус абсолютного чемпиона мира не будет стоять на кону, ведь Усик уволил титул IBF, чтобы он достался сильнейшему в поединке между Энтони Джошуа и Даниэлем Дюбуа, в котором последний выиграл нокаутом.