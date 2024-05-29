Стала известна дата реванша Усика и Фьюри

Реванш между абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе Александром Усиком (22-0, 14 КО) и Тайсоном Фьюри (34-1-1, 24 КО) запланирован на 21 декабря.

Об этом сообщил министр Саудовской Аравии по вопросам развлечений Турки Аль аш-Шейх.

"Реванш между абсолютным чемпионом Александром Усиком и чемпионом Тайсоном Фьюри теперь запланирован на 21 декабря 2024 года во время сезона в Эр-Рияде. Мир снова будет наблюдать еще один исторический бой. Наша преданность фанатам бокса продолжается. Надеемся, вам понравится", - написал Турки.

Напомним, что Усик победил Фьюри в первом поединке и стал абсолютным чемпионом мира в супертяжелом дивизионе. Тайсон нанес большее количество ударов, но точнее был Александр.

Впоследствии промоутер Боб Арум подтвердил, что Фьюри воспользовался пунктом о реванше.

Единственный вопрос, который до сих пор не решен, будут ли все четыре пояса стоять на кону во втором поединке. Команда Усика уже обратилась к IBF с просьбой сделать исключение.











