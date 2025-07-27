Свитолина – в десятке сеяных, борьба Швентек и американок: превью турнира в Монреале

Двухнедельное своеобразное теннисное межсезонье, которое наступило после Уимблдона, подходит к завершению. Пауза понятна. Игрокам нужно перелететь в Северную Америку и привыкнуть к джетлагу и хардовому покрытию после травы.

Первый из крупных хардовых турниров привычно состоится в Канаде. Стоит отметить, что открытый чемпионат Канады является вторым старейшим соревнованием в теннисной истории. Впервые мужской турнир в этой стране состоялся в 1881-м, на четыре года позже, чем дебютный Уимблдон. А первый женский титул был разыгран в 1892-м.

С 2011 года мужские и женские соревнования в Канаде проходят одновременно, но в разных городах. В четные годы женщины играли в Монреале, а мужчины – в Торонто, в нечетные – наоборот. Из-за пандемии коронавируса в 2020-м, когда соревнования были отменены, чередование изменилось. Теперь в нечетные годы женщины выступают в Монреале, а мужчины – в Торонто.

В текущем сезоне оба турнира проводятся с 27 июля по 7 августа.

Мы в рамках этого материала говорим о женском соревновании в Монреале. Оно имеет длинное официальное название: Omnium National Bank Open presented by Rogers и относится к обязательным турнирам серии WTA 1000.

Отношение к "обязательности" теннисных "тысячников" в этом году очень четко продемонстрировали мужчины. Четверо игроков главной десятки рейтинга, включая двух первых ракеток мира, в Торонто не сыграют. Не будет лидера мирового рейтинга и в Монреале, правда, это стоит отнести к положительным моментам.

Однако обо всем по порядку.

Очки, призовые

Из названия категории соревнований WTA 1000 сразу понятно, какое количество рейтинговых очков получит победительница. Призовой фонд у женщин составит 5,152,599 долларов. Распределение призовых и рейтинговых очков по раундам является следующим.

Первый круг: 10 очков / $12,770.

Второй круг: 35 очков / $19,705.

Третий круг: 65 очков / $33,000.

Четвертый круг: 120 очков / $56,703.

Четвертьфинал: 215 очков / $107,000.

Полуфинал: 390 очков / $206,100.

Финал: 650 очков / $391,600.

Победа: 1000 очков / $752,275.

В турнире принимают участие 96 теннисисток. Это означает, что 32 сеяных игрока пропускают первый круг.

Рассказ о турнирной сетке соревнований, фаворитах и шансах спортсменок традиционно начнем с украинок.

Наши

В этом году, как и в прошлом, на турнире в Канаде выступят четверо украинок. Элина Свитолина, Марта Костюк и Даяна Ястремская играли в Торонто в 2024-м, а вместо Леси Цуренко, которая близка к завершению карьеры, впервые в соревновании примет участие Юлия Стародубцева.

Рабочий жребий Свитолиной

Текущую форму первой ракетки Украины трудно оценить. Все из-за ее невыразительного выступления на траве в целом и на Уимблдоне в частности.

Начинать рассказ о Свитолине стоит еще с грунтового сезона. На одном из своих любимых покрытий Элина выступила даже лучше, чем в юные годы. Помогла сборной Украины впервые в истории выйти в финальный раунд Кубка Билли Джин Кинг, выиграла турнир в Руане. Добралась до полуфинала в Мадриде, где никогда ранее не могла выиграть два матча подряд. Играла в четвертьфиналах в Риме и на Ролан Гаррос.

После этого на травяной сезон у Свитолиной не хватило ни сил, ни эмоций. Трава не является коронным покрытием украинки, однако именно с Уимблдоном связаны лучшие результаты Элины на турнирах Grand Slam. Полуфинал и четвертьфинал за последние два года является подтверждением этому.

В этом сезоне приблизиться к собственным лучшим результатам не получилось. Свитолина проиграла в третьем круге Уимблдона и резонно заявила, что ей нужен определенный отдых. Хватило ли ей трех недель для перезагрузки?

На этот вопрос ответит только игра.

Элина является единственной украинкой, которая в карьере выигрывала канадский "тысячник". Произошло это в 2017 году в Торонто (помним о чередовании локаций), в лучший сезон в карьере тогда 22-летней спортсменки.

В прошлом году в Торонто Свитолина уступила в украинском дерби Марте Костюк во втором круге. Сейчас жребий был лояльным к Элине.

Первый круг она, как десятая сеяная, пропускает. Во втором встретится с победительницей игры между квалифайеркой и обладательницей уайлд-кард канадкой Кросс. Прекрасная возможность войти в турнир матчем против не самой сильной соперницы, что обычно Элине и нужно.

Элина Свитолина Getty images

В третьем круге оппонентка будет значительно серьезнее. Либо бельгийка Мертенс, которой Свитолина проиграла на Уимблдоне, либо россиянка Калинская. И дальше, скорее всего, американка Анисимова, финалистка британского мэйджора.

Непросто, но играть и побеждать можно. Вопрос в конкретной текущей форме, как Элины, так и соперниц. Все-таки для большинства участниц это первый турнир на харде с марта.

Крутое пике Костюк

Что творится этим летом с Мартой, совершенно непонятно. Не успели украинские болельщики порадоваться стабильности игры еще 22-летней тогда киевлянки в Мадриде и Риме, где остановить Костюк смогла лишь Арина Сабаленка, как период хорошей игры завершился большим провалом.

Началось все на Ролан Гаррос с поражения чешской квалифайерке Бейлек. Два следующих проигрыша на траве американке Наварро еще можно объяснить, все-таки представительница мирового топ-10. Но дальше Марта уступила на старте Уимблдона ноунеймовой словенке Эрьявец, которую по-хорошему должна была бы обыгрывать даже с простудой.

И вот поражение уже на вашингтонском харде от британки Радукану. Меняются страны, покрытие кортов, а результат остается постоянным – шесть поражений подряд. Последний раз Костюк выигрывала аж 11 мая в Риме. У канадки Фернандес, кстати.

Марта Костюк Джимми48

Костюк в Монреале посеяна под 24 номером и начнет турнир со второго круга. Времени на раскачку не будет, ведь играть придется с победительницей матча между чешкой Вондроушовой и юной сенсацией Майами (последнего на данный момент крупного хардового соревнования в сезоне) филиппинкой Эалой. Дальше даже не будем пока заглядывать.

Если откровенно, седьмое подряд поражение не станет неожиданностью. С другой стороны, любая серия рано или поздно заканчивается.

Ястремская на подъеме

В отличие от Костюк, Даяна Ястремская проводит лето очень плодотворно. На траве 25-летняя одесситка после празднования своего юбилея выглядела убедительно. Ястремская дошла до финала в Ноттингеме и до четвертьфинала в Истборне.

В первом круге Уимблдона Даяна разобралась со второй ракеткой мира Коко Гофф, хотя стоит заметить, что на траве молодая американка до сих пор не научилась прилично играть. Однако дальше третьего круга на мэйджоре пройти не удалось.

Из Великобритании Ястремская отправилась в Гамбург, где добралась до полуфинала уже на грунте. Лишь Лоис Буассон, сенсационная полуфиналистка Ролан Гаррос, с которой на этом покрытии сейчас нужно считаться всем, смогла победить Даяну.

И вот монреальский хард. Очевидно, что Ястремская сейчас на ходу, однако возникают вопросы, не слишком ли много матчей она провела за последние полтора месяца? Не перебор ли с переходами на разные покрытия?

Даяна Ястремская Арата Ямаока

Даяна посеяна под тридцатым номером и будет стартовать со второго круга. Первой соперницей станет победительница матча между колумбийкой Осорио и квалифайеркой. Неплохо, а вот дальше будет ждать одиннадцатая ракетка мира американка Наварро.

Американки традиционно мощно выступают в Северной Америке, поэтому именно этот матч должен стать лакмусовой бумажкой состояния Ястремской на сегодня.

Опыт для Стародубцевой

Юлия Стародубцева лишь впервые приезжает на подготовительные "тысячники" к US Open, так что больших надежд на нее возлагать не стоит. После удачных выступлений в статусе "лаки-лузера" в Мадриде и на Ролан Гаррос (четвертый и третий круг соответственно) Юлии не удавалось достичь в сезоне хороших результатов.

Вот и в Вашингтоне в начале текущей недели Стародубцева сумела пройти квалификацию, после чего без особых шансов уступила полячке Френх. В Монреале будет возможность взять реванш, ведь первой соперницей украинки станет победительница квалификации, а во втором круге с сильнейшей в этом матче поспорит именно 21 сеяная Френх.

Дальше заглядывать по понятным причинам не будем и перейдем к главным фавориткам.

Главные фаворитки Монреаля

Украинские болельщики точно обрадовались, что в Канаде не выступит первая ракетка мира, Арина Сабаленка. Травмы у представительницы страны-агрессора нет, а есть желание лучше подготовиться к предстоящему US Open. Ну и пусть себе готовится.

Триумфальное возвращение Швентек

В отсутствие Сабаленки очевидной фавориткой в Монреале выглядит полячка. Ига не могла выиграть ни одного турнира со времен прошлогоднего Ролан Гаррос. Тогда Швентек в доминирующем стиле забрала титулы на всех крупных грунтовых соревнованиях. И – как отрезало.

В текущем сезоне полячка упала на непривычную для себя восьмую позицию рейтинга, и вдруг восстала Фениксом из пепла на Уимблдоне. Не дав шансов ни единой сопернице, Швентек повесила два унизительных "баранки" в финале Аманде Анисимовой и стала чемпионкой на мэйджоре, на котором даже в лучшие годы не заходила дальше четвертьфинала.

Ига Швентек Getty images

Конечно, все теперь ждут возвращения доминации Иги версии двухлетней давности. Вряд ли стоит делать дальновидные выводы по одному, хоть и блестящему, турниру.

В Монреале до четвертьфинала останавливать вторую сеяную особо некому. Да и Мэдисон Киз на этой стадии пока не выглядит настолько грозной силой, как в начале сезона. Поэтому, вполне возможно, настоящее сопротивление Швентек смогут оказать еще на раунд позже кто-то из американок Пегула-Анисимова.

Американки

Не секрет, что на родном континенте представительницы США выглядят лучше, чем на всех остальных. Это давно вылилось в ряд конспирологических теорий, над которыми можно только посмеяться. Тем не менее, сразу несколько американок будут считаться претендентками на победу.

Первая сеяная в Монреале вторая ракетка мира Коко Гофф провела впечатляющий грунтовый сезон, который увенчала титулом на Ролан Гаррос. Последующие неудачи на траве не должны вводить в заблуждение: 21-летняя американка продолжает прогрессировать. Другое дело, справится ли теннисистка психологически с этими двумя поражениями.

Жребий не оказался простым для Гофф. В двух первых матчах ей "светят" встречи с соотечественницами Коллинз и Кенин, и далее итальянка Паолини. Расслабиться не получится в каждом из этих матчей.

Коко Гофф Getty images

Прошлогодняя победительница Торонто (опять же, помним о чередовании турниров) Джессика Пегула на траве удивила, сначала выиграв "пятисотник" в Бад-Хомбурге, а затем вылетев в первом круге Уимблдона от итальянки Коччаретто. И уже на текущей неделе Пегула на старте турнира в Вашингтоне уступила Лейле Фернандес. Правда, канадка продолжает проводить очень сильную неделю.

Статистика статистикой, однако защищать титул и тысячу рейтинговых очков Джессике нужно. Для нее сейчас наступает сложный месяц, ведь после Монреаля прошлого года Пегула добралась до финалов в Цинциннати и на US Open. Защищать придется 2950 очков, чуть меньше половины от того, что американка сейчас имеет в активе.

Сразу во втором круге Монреаля она будет иметь шанс встретиться с Марией Саккари. Другое дело, что гречанка находится на спаде и вряд ли будет претендовать на победу. Если Пегула преодолеет в четвертом раунде россиянку Самсонову или латвийку Остапенко, то в четвертьфинале возможен римейк ее прошлогоднего финала с соотечественницей Анисимовой.

Аманда выходом в финал Уимблдона проторила себе впервые в карьере путь в первую десятку рейтинга. В этом сезоне она выиграла турнир WTA 1000 в Дохе, наконец-то преодолев психологические проблемы, мучившие ее годами после смерти отца.

До четвертого круга Анисимову вряд ли кто-то остановит, а уже там будем надеяться на Элину Свитолину.

Кого еще стоит упомянуть

Без большого желания, но нужно коротко сказать о Мирре Андреевой. 18-летняя россиянка уверенно выглядела на харде в первой половине сезона. На грунтовом и травяном мэйджорах сумела дойти до четвертьфиналов, несмотря на коварство травы для не очень опытных теннисисток.

Жребий для Андреевой в Монреале выдался довольно благоприятным. Если удастся сразу пройти канадку Андрееску или чешку Крейчикову, то только в четвертьфинале ее могут ожидать серьезные проблемы в виде кого-то из пары казахстанки Рыбакиной и американки Наварро. Хочется, чтобы в этой четверти сетки борьбу навязали Марта Костюк и Даяна Ястремская, но нужно быть реалистами.

В заключение отметим, что последний турнир в карьере проводит Эжени Бушар. Канадийка получила от природы большие теннисный талант и женскую красоту, провела один сильный сезон-2014, играла в финале Уимблдона, поднималась на пятое место мирового рейтинга... и все. Даже непонятно, на что больше стоит сетовать: на травмы или звездную болезнь. Скорее, все же на второе.

Эжени Бушар Instagram

В 31 год Бушар заканчивает с профессиональным теннисом на родине и в первом круге встретится с колумбийкой Аранго. Если удастся выиграть, то в дальнейшем Белинда Бенчич точно станет конечной остановкой карьеры некогда большой надежды канадского тенниса.

Мнение букмекеров

Безоговорочной фавориткой турнира в Монреале букмекерские конторы считают Игу Швентек. На нее можно поставить с коэффициентом 2.50. Второй идет Коко Гофф с очень солидным отрывом. Ее титул расценивается коэффициентом 9.

На третьей позиции неожиданно находится Елена Рыбакина, которая в этом году откровенно не впечатляет. На ее победу дается коэффициент 12. И только за ней размещаются Андреева и целый ряд американок.

Патриотически настроенные болельщики могут рискнуть своими деньгами и спрогнозировать победу украинок. Элина Свитолина в перечне находится в конце первой двадцатки с коэффициентом 55. В случае угаданного титула Марты Костюк и Даяны Ястремской ставка увеличится, соответственно, в 65 и 75 раз.

Где смотреть турнир в Монреале

Официальными трансляторами турнира в Монреале являются каналы Sportsnet и TVA Sports. В Украине турнир будет транслировать канал Setanta Sports.