Впервые за 114 лет: Швьонтек поиздевалась над соперницей в финале Уимблдона и стала чемпионкой турнира
Польская теннисистка Ига Швентек (4) впервые в своей карьере выиграла Уимблдонский турнир. В решающем поединке она камня на камне не оставила от американки Аманды Анисимовой (12).
Встреча длилась всего 58 минут и завершилась со счетом 6:0, 6:0.
Ига была очевидной фавориткой в финальном матче, однако такого погрома трудно было ожидать.
За поединок Швентек 2 раза подала навылет, совершила 2 двойные ошибки и 6 брейков. Ее соперница не выполняла эйсов, 5 раз ошиблась на подаче и не имела ни одного брейк-пойнта.
Ига Швентек (Польша) – Аманда Анисимова (США) 6:0, 6:0
Соперницы ранее ни разу не встречались друг с другом.
Швентек на Уимблдоне никогда не заходила дальше четвертьфинала, хотя имела пять титулов на других турнирах Grand Slam (четыре – на Ролан Гаррос, один – на US Open). Ига выиграла все шесть своих финальных поединков на мэйджорах. Со следующей недели полька вернется в топ-3 мирового рейтинга.
Это лишь второй женский финал Уимблдона за всю историю, который завершился со счетом 6:0, 6:0. Первый произошел аж в 1911 году.
Напомним, что в финальном матче среди мужчин 13 июля сыграют две первые ракетки мира.