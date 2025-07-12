Впервые за 114 лет: Швьонтек поиздевалась над соперницей в финале Уимблдона и стала чемпионкой турнира

Польская теннисистка Ига Швентек (4) впервые в своей карьере выиграла Уимблдонский турнир. В решающем поединке она камня на камне не оставила от американки Аманды Анисимовой (12).

Встреча длилась всего 58 минут и завершилась со счетом 6:0, 6:0.

Ига была очевидной фавориткой в финальном матче, однако такого погрома трудно было ожидать.

A new Wimbledon champion is crowned 🇵🇱



Iga Swiatek defeats Amanda Anismova 6-0, 6-0 to win the 2025 Ladies' Singles Trophy 🏆#Wimbledon pic.twitter.com/P9EQ2T7Vf5 — Wimbledon (@Wimbledon) July 12, 2025

За поединок Швентек 2 раза подала навылет, совершила 2 двойные ошибки и 6 брейков. Ее соперница не выполняла эйсов, 5 раз ошиблась на подаче и не имела ни одного брейк-пойнта.

Уимблдон – Grand Slam

Уимблдон, Великобритания, трава

Призовой фонд: £21,902,000

Финал, 12 июля

Ига Швентек (Польша) – Аманда Анисимова (США) 6:0, 6:0

Соперницы ранее ни разу не встречались друг с другом.

Швентек на Уимблдоне никогда не заходила дальше четвертьфинала, хотя имела пять титулов на других турнирах Grand Slam (четыре – на Ролан Гаррос, один – на US Open). Ига выиграла все шесть своих финальных поединков на мэйджорах. Со следующей недели полька вернется в топ-3 мирового рейтинга.

Это лишь второй женский финал Уимблдона за всю историю, который завершился со счетом 6:0, 6:0. Первый произошел аж в 1911 году.

Напомним, что в финальном матче среди мужчин 13 июля сыграют две первые ракетки мира.