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Впервые за 114 лет: Швьонтек поиздевалась над соперницей в финале Уимблдона и стала чемпионкой турнира

Станіслав Матусевич — 12 июля 2025, 19:08
Впервые за 114 лет: Швьонтек поиздевалась над соперницей в финале Уимблдона и стала чемпионкой турнира
Іга Швьонтек
Getty images

Польская теннисистка Ига Швентек (4) впервые в своей карьере выиграла Уимблдонский турнир. В решающем поединке она камня на камне не оставила от американки Аманды Анисимовой (12).

Встреча длилась всего 58 минут и завершилась со счетом 6:0, 6:0.

Ига была очевидной фавориткой в финальном матче, однако такого погрома трудно было ожидать.

За поединок Швентек 2 раза подала навылет, совершила 2 двойные ошибки и 6 брейков. Ее соперница не выполняла эйсов, 5 раз ошиблась на подаче и не имела ни одного брейк-пойнта.

Уимблдон  Grand Slam
Уимблдон, Великобритания, трава
Призовой фонд: £21,902,000
Финал, 12 июля

Ига Швентек (Польша)  Аманда Анисимова (США) 6:0, 6:0

Соперницы ранее ни разу не встречались друг с другом.

Швентек на Уимблдоне никогда не заходила дальше четвертьфинала, хотя имела пять титулов на других турнирах Grand Slam (четыре – на Ролан Гаррос, один – на US Open). Ига выиграла все шесть своих финальных поединков на мэйджорах. Со следующей недели полька вернется в топ-3 мирового рейтинга.

Это лишь второй женский финал Уимблдона за всю историю, который завершился со счетом 6:0, 6:0. Первый произошел аж в 1911 году.

Напомним, что в финальном матче среди мужчин 13 июля сыграют две первые ракетки мира.

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