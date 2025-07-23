Костюк проиграла шестой матч подряд и вылетела с турнира в Вашингтоне

Марта Костюк (27) уступила в первом круге турнира серии WTA 500 в американском Вашингтоне британке Эмме Радукану (46).

Игра длилась 1 час 56 минут и завершилась со счетом 7:6(4), 6:4.

Когда у Костюк не идет игра, ее уровень тенниса очень напоминает синусоиду. В первой половине стартового сета отчетной встречи Марта имела брейк-пойнты на каждой подаче Радукану, однако реализовала лишь один, и тут же отдала свою подачу. А дальше пришлось спасаться уже в собственных геймах.

Костюк удалось перевести игру на тай-брейк, где она быстро получила 0:4, сравняла счет, после чего проиграла еще три очка подряд.

Во второй партии британка повела 3:0 и 4:1, однако Марта сумела сравняться на четырех. И тут же произошел очередной спад, который привел к 4:6 и проигрышу матча.

Rising to the occasion 🔥@EmmaRaducanu knocks out No.7 seed Kostyuk, 7-6(4), 6-4 to reach the second round. #MubadalaCitiDCOpen pic.twitter.com/HMpApN8VbU — wta (@WTA) July 22, 2025

Костюк за матч 3 раза подала навылет, сделала 7 двойных ошибок и 2 брейка. На счету ее соперницы 2 эйса, 4 ошибки на подаче и 3 брейка.

Mubadala City DC Open – WTA 500

Вашингтон, США, хард

Призовой фонд: $1,064,510

Первый круг, 22 июля

Эмма Радукану (Великобритания) – Марта Костюк (Украина) 7:6(4), 6:4

Соперницы встречались в четвертый раз, британка сравняла счет, 2:2. В следующем круге Радукану сыграет против победительницы матча между Наоми Осакой (51, Япония) и Юлией Путинцевой (43, Казахстан).

Для Костюк это уже шестое подряд поражение на турнирах WTA, последний раз Марта выигрывала у Лейлы Фернандес 11 мая на "тысячнике" в Риме.

Напомним, что накануне Костюк высказалась относительно своих перспектив на предстоящем US Open.