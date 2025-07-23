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Костюк проиграла шестой матч подряд и вылетела с турнира в Вашингтоне

Станіслав Матусевич — 23 июля 2025, 00:35
Костюк проиграла шестой матч подряд и вылетела с турнира в Вашингтоне
Марта Костюк
Getty images

Марта Костюк (27) уступила в первом круге турнира серии WTA 500 в американском Вашингтоне британке Эмме Радукану (46).

Игра длилась 1 час 56 минут и завершилась со счетом 7:6(4), 6:4.

Когда у Костюк не идет игра, ее уровень тенниса очень напоминает синусоиду. В первой половине стартового сета отчетной встречи Марта имела брейк-пойнты на каждой подаче Радукану, однако реализовала лишь один, и тут же отдала свою подачу. А дальше пришлось спасаться уже в собственных геймах.

Костюк удалось перевести игру на тай-брейк, где она быстро получила 0:4, сравняла счет, после чего проиграла еще три очка подряд.

Во второй партии британка повела 3:0 и 4:1, однако Марта сумела сравняться на четырех. И тут же произошел очередной спад, который привел к 4:6 и проигрышу матча.

Костюк за матч 3 раза подала навылет, сделала 7 двойных ошибок и 2 брейка. На счету ее соперницы 2 эйса, 4 ошибки на подаче и 3 брейка.

Mubadala City DC Open  WTA 500
Вашингтон, США, хард
Призовой фонд: $1,064,510
Первый круг, 22 июля

Эмма Радукану (Великобритания)  Марта Костюк (Украина) 7:6(4), 6:4

Соперницы встречались в четвертый раз, британка сравняла счет, 2:2. В следующем круге Радукану сыграет против победительницы матча между Наоми Осакой (51, Япония) и Юлией Путинцевой (43, Казахстан).

Для Костюк это уже шестое подряд поражение на турнирах WTA, последний раз Марта выигрывала у Лейлы Фернандес 11 мая на "тысячнике" в Риме.

Напомним, что накануне Костюк высказалась относительно своих перспектив на предстоящем US Open.

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