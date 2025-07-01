Приятная сенсация: Ястремская обыграла вторую ракетку мира и вышла во второй круг Уимблдона
Даяна Ястремская (42) в стартовом для себя матче Уимблдона устроила настоящую сенсацию, обыграв вторую ракетку мира американку Коко Гофф.
Встреча длилась 1 час 20 минут и завершилась со счетом 7:6(3), 6:1.
Ястремская провела две хорошие подготовительные недели к Уимблдону, сыграв в финале в Ноттингеме и четвертьфинале в Истборне, поэтому можно было надеяться на удачное выступление против победительницы Ролан Гаррос.
Однако реальность превзошла ожидания. Даяна заставила соперницу постоянно защищаться и повела 5:2 в первом сете. Лишь в восьмом гейме партии Хофф сделала первый винерс (активно выигранный мяч). Здесь у украинки наступил определенный спад. При счете 5:3 она подала двойную на сет-пойнте, после чего допустила ту же ошибку уже на брейк-пойнте соперницы.
Поэтому ситуация выровнялась, игра дошла до тай-брейка, где Ястремская соперницу уже не отпустила – 7:3.
А во второй партии Гофф окончательно морально сломалась, у нее посыпались двойные ошибки. Даяна же, наоборот, чувствовала себя очень уверенно, набирала очко за очком и закончила сет разгромом – 6:1.
За поединок Ястремская 1 раз подала навылет, сделала 3 двойные ошибки и 4 брейка. Ее соперница выполнила 2 эйса, 9 (!) раз ошиблась на подаче и сделала 1 брейк.
Даяна Ястремская (Украина) – Коко Гофф (США) 7:6(3), 6:1
Соперницы встречались в четвертый раз, украинка одержала первую победу. В следующем круге соревнований Ястремская сыграет против россиянки Анастасии Захаровой (95).
Напомним, что накануне Элина Свитолина легко обыграла венгерку Анну Бондар (75) в стартовом матче Уимблдона. Юлия Стародубцева победила британку Франческу Джонс (122). А Марта Костюк не смогла преодолеть стартовый раунд соревнований, уступив словенке Веронике Эрьявец (171).