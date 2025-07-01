Приятная сенсация: Ястремская обыграла вторую ракетку мира и вышла во второй круг Уимблдона

Даяна Ястремская (42) в стартовом для себя матче Уимблдона устроила настоящую сенсацию, обыграв вторую ракетку мира американку Коко Гофф.

Встреча длилась 1 час 20 минут и завершилась со счетом 7:6(3), 6:1.

Ястремская провела две хорошие подготовительные недели к Уимблдону, сыграв в финале в Ноттингеме и четвертьфинале в Истборне, поэтому можно было надеяться на удачное выступление против победительницы Ролан Гаррос.

Однако реальность превзошла ожидания. Даяна заставила соперницу постоянно защищаться и повела 5:2 в первом сете. Лишь в восьмом гейме партии Хофф сделала первый винерс (активно выигранный мяч). Здесь у украинки наступил определенный спад. При счете 5:3 она подала двойную на сет-пойнте, после чего допустила ту же ошибку уже на брейк-пойнте соперницы.

Поэтому ситуация выровнялась, игра дошла до тай-брейка, где Ястремская соперницу уже не отпустила – 7:3.

А во второй партии Гофф окончательно морально сломалась, у нее посыпались двойные ошибки. Даяна же, наоборот, чувствовала себя очень уверенно, набирала очко за очком и закончила сет разгромом – 6:1.

"It's the win of her career."



No.1 Court is stunned as Dayana Yastremska defeats No.2 seed Coco Gauff 7-6(3), 6-1 😲#Wimbledon pic.twitter.com/pZYylWHcs8 — Wimbledon (@Wimbledon) July 1, 2025

За поединок Ястремская 1 раз подала навылет, сделала 3 двойные ошибки и 4 брейка. Ее соперница выполнила 2 эйса, 9 (!) раз ошиблась на подаче и сделала 1 брейк.

Уимблдон – Grand Slam

Уимблдон, Великобритания, трава

Призовой фонд: £21,902,000

Первый круг, 1 июля

Даяна Ястремская (Украина) – Коко Гофф (США) 7:6(3), 6:1

Соперницы встречались в четвертый раз, украинка одержала первую победу. В следующем круге соревнований Ястремская сыграет против россиянки Анастасии Захаровой (95).

Напомним, что накануне Элина Свитолина легко обыграла венгерку Анну Бондар (75) в стартовом матче Уимблдона. Юлия Стародубцева победила британку Франческу Джонс (122). А Марта Костюк не смогла преодолеть стартовый раунд соревнований, уступив словенке Веронике Эрьявец (171).