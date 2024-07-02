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Кровавая истерика: россиянин Рублев разбил ракеткой свое колено

Микола Дендак — 2 июля, 19:23
Кровавая истерика: россиянин Рублев разбил ракеткой свое колено

Российский теннисист Андрей Рублев (6) разбил ракеткой свое колено во время матча на Уимблдоне-2024.

Инцидент произошел в третьем сете, когда "нейтральный" спортсмен проиграл свою подачу в поединке первого круга против аргентинца Франсиско Комессаны (122). После этой ситуации игру прервали из-за дождя.

Напомним, что недавно Рублева дисквалифицировали из турнира категории ATP 500 в Дубае за то, что он выверился на судью.

Ранее на Уимблдоне стартовали украинские теннисистки. Марта Костюк, Даяна Ястремская и Юлия Стародубцева одержали уверенные победы, а Леся Цуренко и Екатерина Байндль проиграли свои матчи.

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