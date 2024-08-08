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Чемпион Олимпийские игры

Беленюк завоевал бронзу в греко-римской борьбе

Олександр Булава — 8 августа, 20:59
Беленюк завоевал бронзу в греко-римской борьбе

Украинский борец греко-римского стиля Жан Беленюк провел поединок за бронзу на Олимпийских играх 2024 года в Париже.

33-летний украинец, в весовой категории до 87 килограммов, одержал победу над поляком Аркадиушем Кулиничем (3:1).

Первый балл заработал Кулинич из-за случайного удара от Беленюка в лицо. Во второй половине стычки Жану засчитали балл за пассивность соперника, еще 2 балла он получил за перекат, который в итоге принес ему победу.

Напомним, на пути в полуфинал 33-летний украинец одержал уверенные победы над китайцем Цянь Хайтао и казахстанцем Нурсултаном Турсиновым, а в полуфинале уступил 22-летнему представителю Ирана Алирезу Мохмадипиани.

Добавим, что Беленюк – олимпийский чемпион Токио-2020 и серебряный призер Рио-2016. Теперь в его активе есть бронза Парижа-2024.

Чемпион ведет текстовую трансляцию 13-го дня Олимпийских игр 2024 года, в которой оперативно сообщает обо всех главных событиях.

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Жан Беленюк

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