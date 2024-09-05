Первая медаль в голболе и два золота. Итоги выступления украинских спортсменов 5 сентября на Паралимпиаде-2024

5 сентября, в восьмой соревновательный день Паралимпийских игр 2024 года, было разыграно 95 комплектов медалей в 12 видах спорта. В активе украинских спортсменов 9 наград.

Мария Помазан открыла счет медалям, выиграв золото в соревнованиях по толканию ядра среди представительниц класса F35. Украинка первой попытке продемонстрировала лучший результат сезона – 12,75 метра.

Серебряным призером стала 34-летняя китаянка Джун Ванг, которой принадлежат действующие мировой и паралимпийский рекорды. В этот раз чемпионке Рио-2016 в лучшей попытке удалось показать результат 11,94 метра.

1. 🥇 Мария Помазан (Украина) — 12,75

2. 🥈 Джун Ванг (Китай) — 11,94

3. 🥉 Анна Никольсон (Великобритания) — 9,44

Для 35-летней Помазан это третье золото и пятая награда самых престижных соревнований в параспорте. В Лондоне-2012 и Токио-2020 Марии также не было равных, а в Рио-2016 она стала серебряным призером.

Одну из пяти паралимпийских медалей Мария Помазан завоевала 12 лет назад в Лондоне в метании диска, где стала вицечемпионкой. Все остальные награды выиграны в коронной дисциплине — толкании ядра.

Мария Помазан invasport.org.ua

Бронзу Украине принес Павел Баль в дисциплине гендбайк. Он стал первым представителем Украины в истории, завоевавшим награду в этом виде паравелоспорта.

Для 38-летнего Павла это дебютные паралимпийские игры в велоспорте. Спортсмен родом из Львова.

1. 🥇 Митч Вализ (Нидерланды) — 1:33:12

2. 🥈 Лоик Верно (Франция) — 1:34:27

3. 🥉 Павел Баль (Украина) — 1:37:03

Павел Баль Соцсети

Даниил Чуфаров стал бронзовым призером в плавании на 100 метров брассом, класс SB11, показав время 1:12,72.

Для него это уже третья медаль на Паралимпиаде-2024. Ранее Даниил завоевал бронзу на 100-метровке на спине, класс S11, а также серебро на дистанции 200 метров комплексным стилем среди представителей класса SM11.

После этого копилка сборной Украины пополнилась первой медалью в дзюдо. В классе J1 Наталья Николайчик стала паралимпийской чемпионкой в весе до 48 килограммов.

В финальном поединке 37-летняя украинка победила на год младшую японку Шикузу Хангай — 11:0. На пути к финалу Николайчик сначала одолела представительницу Греции Эммануэлу Масоуру (10:0), а в 1/2 разобралась с бразильянкой Росиклейдой Силвой де Андраде — 10:1.

Для Натальи Миколайчик это первая в карьере золотая и третья медаль Паралимпийских игр. Ранее она становилась бронзовым призером в Лондоне-2012 и Токио-2020.

Наталья Николайчик Getty Images

Также бронзу награду завоевала Анжела Гаврисюк в весовой категории до 57 кг среди представительниц класса J1. Украинка в бронзовом финале одолела Ульджон Амриеву из Узбекистана (10:0).

После чего в классе J2 Давид Хорава в весовой категории до 60 кг сумел победить в стычке за бронзу представителя Южной Кореи Ли Мин-дже (10:0).

На Паралимпиаде-2024 Хорава сначала уступил алжирцу Исхаку Ульдкуадеру (1:10), а в схватке за право выхода в "бронзовый финал" одолел чилийца Иоганна Эрреру (10:0).

Вечерняя сессия в легкой атлетике принесла Украине серебряную медаль в беге на 100 метров среди представительниц класса Т12, где соревнуются спортсменки с нарушением зрения. Украинка Оксана Ботурчук, для которой это уже пятая Паралимпиада в карьере, преодолела дистанцию за 12:17 секунды, что стало ее лучшим результатом сезона.

Для Оксаны Ботурчук это 12 медаль самых престижных соревнований в мире паралимпийского спорта и друга в Париже. Из каждых Игр она возвращалась с наградами, а главный триумф достиг в Пекине-2008, где выиграл единственное в карьере золото на 100-метровке.

1. 🥇 Дюранд Элиас (Куба) — 11,81

2. 🥈 Оксана Ботурчук (Украина) — 12,17

3. 🥉 Катрин Мюллер-Роттгардт (Германия) — 12,26

Также прошла эстафета 4х50 метров комплексным стилем. Украинцы Ярослав Семененко, Анна Гонтарь, Александр Комаров и Ирина Пойда показали третье время и завоевали бронзу.

Победу одержала команда Китая, установившая новый мировой рекорд - 2:24,83. Серебро в США.

1. 🥇 Китай — 2:24.83 WR

2. 🥈 США - 2:31.01

3. 🥉 Украина - 2:31.53

Ярослав Семенко Getty Images

Завершились успехи украинцев финальным матчем мужского турнира по голболу между сборными Украины и Японии. Команда Федора Дубровина проиграла в овертайме со счетом 3:4.

На старте первого периода японцы быстро дважды забили, однако "сине-желтые" смогли отыграться, так что на перерыв перед второй 12-минуткой команды ушли при равном счете 2:2.

Второй тайм не определил победителя. Сначала японцы снова вышли вперед, однако Антон Стрельчик, вернувшись на площадку после замены, оформил дубль.

Решающим оказался золотой гол в овертайме. К сожалению, забили его более опытные японцы, ставшие паралимпийскими чемпионами. Подопечные Федора Дубровина же удовлетворились серебряными наградами.

Кстати, японцы взяли реванш у украинцев за поражение (8:9) на групповом этапе. Наша команда вышла в плейоф со второго места, а Япония — с третьего, одержав одну победу в трех матчах.

Сборная Украины по голболу

Итак, по итогам шести соревновательных дней Украина завоевала 61 медаль: 15 золотых, 20 серебряных и 26 бронзовую, и расположилась на 7 месте медального зачета.