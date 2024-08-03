Украина победила Японию и гарантировала четвертую медаль Олимпиады-2024

Женская сборная Украины по фехтованию на сабле победила команду Японии в полуфинале Олимпийских игр-2024.

Украинская команда в составе Ольги Харлан, Елены Кравацкой, Алины Комащук и Юлии Бакастовой одолели соперниц со счетом 45:31.

В начале украинки получили преимущество и лидировали со счетом 15:11, однако Елена Кровацкая провела неудачный этап, уступив в противостоянии с Рисой Такашимой - 2:9.

Ольга Харлан сумела перевернуть ход игры, обыграв Сихоми Фукусиму со счетом 8:2. После этого этапа Юлия Бакатасова заменила Елену Кровацкую. Бакатасова удачно вошла в игру, выиграв дуэль с Сери Озаки со счетом 5:4.

Завершала этот поединок Ольга Харлан, уверенно обыгравшая Мисаки Эмуру - 5:1.

В финале украинки встретятся с победителем пары Южная Корея - Франция. Финальная встреча состоится сегодня, 3 августа, в 21:00 по Киеву.

Украина гарантировала четвертую медаль Олимпиады-2024 в Париже. Ранее бронзу завоевала Ольга Харлан в личной сабле, Сергей Кулиш завоевал серебро в стрельбе из пневматической винтовки из трех положений, а Александр Хижняк уже гарантировал бронзу в боксе.

Напомним, на Олимпийских играх-2016 в Рио-де-Жанейро сборная Украины завоевала серебро, в финале уступив представительницам страны-террористки.

Лучшее достижение украинских саблисток — золотые медали в Пекине-2008, где Харлан и компания в финале одолели хозяек Олимпиады — китаянок.

Отметим, что Ольга стала самой титулованной спортсменкой в истории Украины на Олимпийских играх. Для Харлана сегодняшняя командная медаль станет шестой в карьере, она обошла Яну Клочкову. 33-летняя уроженка Николаева ранее стала первой украинкой, которая выигрывала медали на четырех Олимпиадах.

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