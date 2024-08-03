Українська правда
Все разделы
Укр
Поддержать УП
Чемпион Олимпийские игры Олимпийские игры - 2024

Украина победила Японию и гарантировала четвертую медаль Олимпиады-2024

Станіслав Лисак — 3 августа, 17:00
Украина победила Японию и гарантировала четвертую медаль Олимпиады-2024

Женская сборная Украины по фехтованию на сабле победила команду Японии в полуфинале Олимпийских игр-2024.

Украинская команда в составе Ольги Харлан, Елены Кравацкой, Алины Комащук и Юлии Бакастовой одолели соперниц со счетом 45:31.

В начале украинки получили преимущество и лидировали со счетом 15:11, однако Елена Кровацкая провела неудачный этап, уступив в противостоянии с Рисой Такашимой - 2:9.

Ольга Харлан сумела перевернуть ход игры, обыграв Сихоми Фукусиму со счетом 8:2. После этого этапа Юлия Бакатасова заменила Елену Кровацкую. Бакатасова удачно вошла в игру, выиграв дуэль с Сери Озаки со счетом 5:4.

Завершала этот поединок Ольга Харлан, уверенно обыгравшая Мисаки Эмуру - 5:1.

В финале украинки встретятся с победителем пары Южная Корея - Франция. Финальная встреча состоится сегодня, 3 августа, в 21:00 по Киеву.

Украина гарантировала четвертую медаль Олимпиады-2024 в Париже. Ранее бронзу завоевала Ольга Харлан в личной сабле, Сергей Кулиш завоевал серебро в стрельбе из пневматической винтовки из трех положений, а Александр Хижняк уже гарантировал бронзу в боксе.

Напомним, на Олимпийских играх-2016 в Рио-де-Жанейро сборная Украины завоевала серебро, в финале уступив представительницам страны-террористки.

Лучшее достижение украинских саблисток — золотые медали в Пекине-2008, где Харлан и компания в финале одолели хозяек Олимпиады — китаянок.

Отметим, что Ольга стала самой титулованной спортсменкой в истории Украины на Олимпийских играх. Для Харлана сегодняшняя командная медаль станет шестой в карьере, она обошла Яну Клочкову. 33-летняя уроженка Николаева ранее стала первой украинкой, которая выигрывала медали на четырех Олимпиадах.

За всеми главными событиями 8 дня Олимпийских игр-2024 удобно наблюдать в текстовой трансляции на Чемпионе.

Париж-2024 Ольга Харлан Олімпійські ігри-2024 Олімпіада-2024 Аліна Комащук Олена Кравацька Юлія Бакастова Україна на Олімпіаді-2024

Олімпійські ігри-2024

Израиль завоевал первое золото на Олимпиаде-2024 в виндсерфинге среди мужчин. В женских соревнованиях победила Италия
Фехтование. Украина — Япония 45:32. Онлайн-трансляция полуфинала Олимпиады-2024
Маловичко заняла 22 место в первый день квалификации стендовой стрельбы на Олимпиаде-2024
Сосновский: Хижняк ехал на Олимпиаду-2024 по медали
Австралийцы Эбден и Пирс завоевали золото в парном разряде теннисного турнира на Олимпиаде-2024

Последние новости