Беленюк вышел в 1/4 финала Парижа-2024

33-летний украинский борец греко-римского стиля Жан Беленюк начал свое выступление на Олимпийских играх 2024 в Париже.

В 1/8 финала Беленюк, выступающий в весовой категории до 87 килограммов, победил бронзового призера чемпионата мира 2019, 27-летнего китайца Цянь Хайтао — 7:1.

В четвертьфинале соперником Жана будет Нурсултан Турсинов. Главным достижением 33-летнего казахстанца является золотая медаль чемпионата Азии 2014 года.

Отметим, что Беленюк — олимпийский чемпион Токио-2020 и серебряный призер Рио-2016.

Также Украину в греко-римской борьбе представляет серебряный призер Токио-2020 Парвиз Насибов, соревнующийся в весовой категории до 67 килограммов.

Чемпион проводит текстовую трансляцию 12-го соревновательного дня Олимпиады-2024.