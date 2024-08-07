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Беленюк вышел в 1/4 финала Парижа-2024

Денис Шаховець — 7 августа, 13:10
Беленюк вышел в 1/4 финала Парижа-2024

33-летний украинский борец греко-римского стиля Жан Беленюк начал свое выступление на Олимпийских играх 2024 в Париже.

В 1/8 финала Беленюк, выступающий в весовой категории до 87 килограммов, победил бронзового призера чемпионата мира 2019, 27-летнего китайца Цянь Хайтао — 7:1.

В четвертьфинале соперником Жана будет Нурсултан Турсинов. Главным достижением 33-летнего казахстанца является золотая медаль чемпионата Азии 2014 года.

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Отметим, что Беленюк — олимпийский чемпион Токио-2020 и серебряный призер Рио-2016.

Также Украину в греко-римской борьбе представляет серебряный призер Токио-2020 Парвиз Насибов, соревнующийся в весовой категории до 67 килограммов.

Чемпион проводит текстовую трансляцию 12-го соревновательного дня Олимпиады-2024.

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Жан Беленюк

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