Шацких: Судьи должны дать шанс Беленюку

Накануне на Олимпийских играх в Париже начали свои выступления оба представителя Украины в греко-римской борьбе Жан Беленюк и Парвиз Насибов.

И Беленюк, и Насибов пробились в полуфиналы, причем 33-летний олимпийский чемпион Токио-2020 сделал это более чем уверенно. Однако выйти в финал Беленюку не удалось, на его пути в 1/2 финала стал иранец.

Насибов выиграл и третью схватку, и вечером, 8 августа, будет бороться за золотую медаль.

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После полуфинальных столкновений украинских борцов главный тренер сборной Владимир Шацких ответил на вопросы журналистов.

— Две стычки, дважды по 3:3, но это разные результаты. Как оцениваете эти два поединка своих подопечных?

— Парвиз сегодня одержал победу на характере, как всегда. Хотя многие критики говорили, что финал в Токио был неожиданностью, но он доказал, что заслуживает Олимпиады и я очень хочу, чтобы он исправил ту ошибку в Токио и получил здесь золото. Все шансы для этого, конечно, соперник непростой, но будем настраиваться, работать, он очень хочет. Он только на желании отработал.

Жан стабилен был, но я так понимаю, что немного судьи после стычки с Парвизом где-то размышляли… Потому что там нюансы с судейством: Жан доминировал при восторге, а тот выбегал, это явно пассив и при таком счете 3:3, при том, что Жан первым избрал партер. Должны были бы судьи дать шанс, но, я так понимаю, они географию медалей не хотят расширять. Они понимают, что у нас уже есть финалист, тем более что схватку судил азербайджанец, представитель страны, которую Парвиз победил... А так, в принципе, очень сильная схватка, на высоком уровне.

– Сегодня все стычки Насибов вырвал на характере…

— Парвиз вообще почти самый лучший в весовой категории. Серб позапрошлого года чемпионат мира выиграл, азербайджанец тоже в том году в финале 7:0 побеждал, но допустил ошибку и проиграл. Парвиз их уверенно одолел.

— Перед полуфинальной схваткой Беленюка у Ирана тоже был один, добытый сегодня финал, то есть за финалами счет был 1:1, что бы им отдавать предпочтение иранцам?

— Я видел, что иранцы ощутимо влияют на судейство, для этого у них есть все условия и возможности. У нас был Роман Павлов, работавший международным судьей и заботившийся не о том, чтобы в нашу сторону подсуждали, а просто нейтрально, отстаивал, чтобы лояльно относились. Но его у нас забрали и не допустили.

— Когда был скандал еще громкий с Романом Павловым, думаете, это было целенаправленно Олимпиаде?

– Да. Там и протест подали, но они признали, что там не так все было плохо с его стороны. Но оставили ему срок дисквалификации, чтобы он был вне ОИ.

— По поводу того, что не дали шанс, подразумеваете, что они могли бы поставить иранца в партер? Скажем, у Новикова был такой вариант, когда в конце столкновения судьи не дают очко, но ставят в партер?

– Да. Когда Жан брал в восторг, а иранец выползал из-под него, это – пассив. Он убегает от борьбы при равном счете. Если бы он совершил какое-то техническое действие из стойки, Жанну следовало бы тоже его делать. Жан совершил поворот, он уже упал, Жан не догнал его.

— Жан сказал, что была допущена ошибка, он имел в виду техническую или тактическую?

– Мы знали, что он будет это действие делать, это его коронка, мы Жанна готовили.

— Когда он накат выполнял?

– Да. Мы знали, что иранец обманывает, и с этого края стартует, а в другой переходит в накат. Мы Жана готовили, говорили об этом переходе и о том, что он должен встретить там. И тот угадал и в такое время, когда Жан таз вернул.

— Было видно, что иранец немного выше класса соперник, чем предыдущие, потому что Жан с другими делал накаты по три раза, а на этот раз сумел только раз…

— Иранец очень гибок, Жан его уже скрутил, а он выкручивался. Поэтому пришлось менять атаку, Беленюк перешел на обратный пояс, сделал восторг, но больше не смог набрать. Что ж, есть то, что имеем.

— Как самочувствие у Парвиза, потому что впечатление, что у него один глаз не видит?

— Да, мы дали согласие, чтобы его откачали, потому что до завтра он может заплыть очень. Он уже не видит этого глаза.

— Локтем ударили или чем?

— Головой, а может, и локтем. Нос перебит также.

– Но он боец, думаете, все будет хорошо?

– Посмотрим.

— Иностранные журналисты часто спрашивают у наших атлетов о том, как они готовятся и выступают, когда дома война. Как вы все это чувствуете внутри коллектива?

— Я вижу, как на тренировке у каждого по телефону звучит воздушная тревога и каждый хочет подбежать и набрать домой, потому что они волнуются. Сравнивать последнюю Олимпиаду и эту, это как небо и земля. Мы рады, что здесь, что ребята добывают, могут конкурировать с другими спортсменами. Конечно, уровень мирового спорта очень высок и очень тяжело сейчас бороться нам. Многие ребята разъехались, мы видим, что наш Семен Новиков тоже в финале, он в более комфортных, спокойных условиях готовится, тренируется, мы за него тоже радуемся. Жан ему очень многое дал, так сказать, вырастил его и готовил замену себе в Украине. Мы так планировали, что Жан на мажорной ноте завершит карьеру и Семена отведет свое место. Но Семен так решил и это его право.

— Сначала Жан решил, что продолжает карьеру и Семен ушел или сначала Семен ушел, а потом Жан решил, что продолжает карьеру?

— Жан сначала, действительно, Семена готовил на свое место, но Семен немного себя как-то так повел непонятно, ну это больше его тренеры, случилась немного неприятная история. Но все равно Жан защищал его, меня успокаивал даже, говорил, что это не влияющие на него Семен. Я знал, что Семен планирует отъезд еще до войны, и когда я с ним пообщался, его и Вадим Маркович уговаривал остаться и говорил, что все условия выполнили бы, и Жан его поддерживал, но он поступил так, как поступил. Я не буду его осуждать. А что касается Жана, я понял, что Новиков уже переезжает, а Беленюк отходит от спорта, так я попросил Жана, чтобы он кого-то подтянул. Беленюк молодец, ему трудно было собраться, получить эту лицензию. Всем тяжело, но у него еще возраст, еще он в Раде работает и много на нем держится. Я видел, что ему все сложнее было находить время для тренировки.