Выход из тени. Кто такой Новиков, и почему проигрыш Беленюка в полуфинале лишил Олимпиаду еще одного эпического сражения

Украина ждала Беленюка в финале олимпийского турнира по греко-римской борьбе. Не сложилось. Жан будет бороться за бронзу.

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Однако в этом турнире была скрыта интрига. Борцовский мир ждал не просто Беленюка в финале, но и в схватке с конкретным оппонентом — уже бывшим украинцем, харьковчанином Семеном Новиковым, представляющим ныне Болгарию.

Об истории взаимоотношений двух борцов можно снимать фильм, и не факт, что в Голливуде не думали над этой идеей. Почему?

Чтобы ответить на этот вопрос, нужно вернуться на несколько лет назад, к предыдущему олимпийскому циклу. В это время разворачивался конфликт между двумя борцами, которые тогда еще были представителями одной сборной.

Беленюк – многолетний лидер сборной Украины по греко-римской борьбе в весе до 87 кг. Семен Новиков же долгое время был номером два в команде, ждал своего времени и никак не мог выйти из тени Жана.

Проблема заключалась в том, что в греко-римской борьбе на международных соревнованиях в одной весовой категории может выступать только один представитель государства. И почти всегда это был именно Беленюк.

Такая ситуация продолжалась до 2020 года, когда Жан пропустил чемпионат Европы. По его словам, чтобы дать практику молодому Новикову. Семен своим шансом воспользовался сполна – взял золото.

И тут началось. Новиков стал говорить, что именно он должен быть номером один, и уехать на Олимпиаду в Токио. Аргументация харьковчанина была в том, что с момента последней стычки с Беленюком на тот момент прошло больше года, поэтому нужно провести дополнительный поединок, чтобы определить, кто поедет на Олимпиаду.

Беленюк с таким мнением не соглашался, и называл претензии Новикова некорректными.

"Семен поехал на чемпионат Европы только при моей доброй воле и моему тренеру. Именно я должен ехать на ЧЕ, но, поскольку он парень молод и талантлив, то пусть он представит нашу страну. Когда ты даешь человеку палец, а он хочет отгрызть тебе руку, это не по-нашему, не в наших традициях.

Будь спорная ситуация, я был бы готов к такой схватке. Но я считаю, что Семену в подобной ситуации некорректно требовать таких поединков. В таких случаях тренер не будет вместо проверенного спортсмена отправлять молодого, потому что кроме спекуляций на этой теме это ничего не даст", – говорил Беленюк в интервью ISport .

В то же время сам Новиков рассказывал, что никаких договоренностей не было и из-за своих соцсетей жаловался на "несправедливый отбор" в сборной.

В этой ситуации проблема для Семена была не только в несогласии Беленюка на стычку, но и в том, что Федерация греко-римской борьбы и тренерский штаб достаточно четко встали на сторону Жана. Мотивация — он выполнил все критерии отбора и сам завоевал лицензию для Украины.

Наконец, на Олимпиаду в Токио уехал Беленюк. И выиграл единственное для Украины золото. Примечательно, что спарринг-партнером для Жана в Токио был именно Новиков, и на протяжении Игр каких-либо заявлений не делалось.

Вернее не так, делалось. Семен в СМИ активно поддерживал Жана, и говорил, что его личная цель – золото Парижа-2024.

После Олимпиады у Токио Беленюк взял паузу, и Новиков мог получить очередной шанс. Он должен был поехать на чемпионат мира, однако из-за травмы плеча его заменили ветераном Юрием Шкрюбой.

Казалось бы, олимпийский конфликт исчерпан, и у Новикова снова будет шанс. Однако через несколько недель после чемпионата мира Семен внезапно снова совершает выпад в сторону НОК и тренерского штаба сборной. Претензии все те же.

Почему Новиков решил снова вырыть "топор войны" стало ясно через месяц. Тогда в СМИ впервые всплыла информация о переговорах борца с Болгарией по поводу изменения гражданства. Интересно, что сам Семен в комментарии Общественное. Спорт все отрицал, хотя и говорил, что подумает, если поступит интересное предложение.

Скорее всего, Новиков лукавил, потому что менее чем через месяц после опровержений болгарские СМИ сообщили, что он получил паспорт Болгарии.

В Украине на ситуацию нервно реагировали. Тренер сборной Владимир Шацких подчеркивал, что Украина делала все, чтобы удержать Семена, но тот решил, как решил.

"Это его решение, его выбор. Может, оно и к лучшему, что он переехал выступать за Болгарию. Если человек так легко меняет гражданство, то что-то с ним не так. Поступок, который он совершил, пусть остается на его совести", — отмечал Шацких в интервью все тому же Общественному Спорту .

Впрочем, просто изменить гражданство мало, нужно, чтобы твоя новая страна получила разрешение заявить тебя. А поскольку Украина разрешения на переход не дала, то по тогдашним правилам Новиков должен был подождать три года после последнего официального выступления, чтобы выступать за новую родину.

Паспорт он получил в декабре 2021 года, и если провести несложные арифметические расчеты, то на эту Олимпиаду Новиков не должен был попасть. Однако шанс на Олимпиаду-2024 Семену подарила Международная федерация борьбы, изменившая правила, сократив "карантин" с 3 до 1,5 лет.

В январе 2023 года Новиков выигрывает чемпионат Болгарии. Попутно в общении с болгарскими СМИ он в очередной раз заявлял, что ожидает столкновения с Беленюком и снова жаловался на игнорирование его интересов со стороны уже бывшей сборной, на что в Украине его поступок прямым текстом назвали изменой.

А что же Беленюк? Жан удивительно спокойно комментировал конфликт с Новиковым, и был не столь критическим в комментариях, как представители тренерского штаба.

После чемпионата мира 2023 спортсмены даже пообщались друг с другом, и Жан достаточно благосклонно рассказывал о Новикове.

"У меня точно нет к нему никаких претензий, мы нормально пообщались, я могу его понять – он амбициозный молодой парень, который хочет себя реализовать на международной арене. У него есть что реализовывать, а в нашем виде спорта только один человек представляет свою страну на тех или иных чемпионатах. Но я не менее амбициозный человек. В этом и была проблема. Бороться за свое я умею, не только на ковре, но и вне его. Если кто-то пытался отобрать у меня то, что по праву принадлежит, этого не будет. Единственное олимпийское золото в Токио было завоевано именно мной. Мы договорились, что встретимся с ним в финале в Париже и будем бороться за олимпийское золото", – говорил Беленюк .

Но, к сожалению, такой ожидаемой встречи на ковре не произошло. Беленюк в Париже будет бороться за бронзу, а Новиков будет пытаться осуществить свою мечту об олимпийском золоте.