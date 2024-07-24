Аргентина вырвала ничью в Марокко, Испания победа Узбекистан в 1 туре Олимпиады-2024

Сегодня, 24 июля, состоялись первые 2 матча первого тура группового этапа футбольного турнира на Олимпийских играх-2024.

В частности, соперники сборной Украины в группе B Аргентина и Марокко сыграли между собой в завершившемся вничью поединке. Аргентинцы сравняли счет на 16-й добавленной минуте матча.

Также Испания одолела Узбекистан, а ее игрок 21-летний Марк Пубил забил первый гол на нынешнем розыгрыше турнира.

Олимпийские игры-2024, Франция

Футбол, групповой этап

1 тур, 24 июля

Группа B

Аргентина - Марокко 2:2 (0:1)

Голы: 0:1 - 45+2 Рахими, 0:2 - 51 Рахими, 1:2 - 68 Симеоне, 2:2 - 90+16 Медина.

Группа C

Узбекистан - Испания 1:2 (1:1)

Голы: 0:1 - 29 Пубил, 1:1 - 45+3 Шомуродов, 1:2 - 62 Гомес.

Нереализованный пенальти: Гомес 59.

Также 24 июля состоится еще 6 матчей:

18:00 Гвинея - Новая Зеландия

18:00 Египет - Доминиканская республика

20:00 Ирак - Украина

20:00 Япония - Парагвай

22:00 Франция - США

22:00 Мали - Израиль.

Напомним, что украинская сборная по футболу впервые представлена на этом турнире. Она прошла сито квалификации, став полуфиналистом молодежного Евро-2023.

В рамках подготовки к Олимпиаде Украина победила на международном товарищеском турнире "Tournoi Maurice Revell" и сыграла 2 товарищеских матча против Египта U-23 (1:1) и Парагвая U-23 (2:2).