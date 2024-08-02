Костевич досрочно завершила выступление на Олимпиаде-2024, не преодолев ни одной квалификации

39-летняя украинка Елена Костевич не смогла преодолеть квалификацию в финал Олимпийских игр 2024 в пулевой стрельбе из мелкокалиберного пистолета на 25 метров.

По итогам двух этапов украинка заняла 12-е место, для выхода в финал необходимо было продемонстрировать восьмой общий результат. Костевич заработала 286 очков на этапе на точность и 290 на скорость. Её средний показатель попадания составляет 9,600 очков.

Напомним, что Костевич является рекордсменкой Украины. Елена стала первой украинкой в истории, выступившей более чем на пяти Олимпийских играх. На её счету золото в Афинах-2004, две бронзы в Лондоне-2012 и серебро в паре с Олегом Омельчуком в Токио-2020.

Это было последнее выступление Елены Костевич на Олимпиаде-2024, ни в одном виде стрельбы она не преодолела квалификацию.

Ранее 39-летняя украинка в паре с Виктором Банькиным не сумела преодолеть отборочный этап в стрельбе из пневматического пистолета на дистанции 10 м в миксте. Также Костевич не смогла квалифицироваться в финал в пулевой стрельбе из пневматического пистолета на 10 метров.

Чемпион проводит текстовую онлайн-трансляцию седьмого соревновательного дня Олимпийских игр 2024.