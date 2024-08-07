Будет еще одна медаль: Насибов гарантировал себе как минимум серебро Парижа-2024

Украинский борец греко-римского стиля Парвиз Насибов провел полуфинальный поединок на Олимпийских играх 2024 в Париже.

В 1/2 Насибов, выступающий в весовой категории до 67 килограммов, победил чемпиона Европы 2023 года Хасрата Джафарова из Азербайджана.

Оба борца набрали по три балла, однако наш земляк совершил последнее активное действие, благодаря чему прошел дальше.

Соперником Парвиза в финале будет победитель полуфинального противостояния между армянином Славиком Галстяном и Саидом Эсмаили Лейвеси из Ирана.

Напомним, на пути в полуфинал 25-летний украинец одержал волевые победы над сербом Мате Немешем и кыргызстанцем Амантуром Исмаиловым.

Финальный поединок Насибова состоится в четверг, 8 августа. Начало после 19:15 по киевскому времени.

Отметим, что Насибов — серебряный призер Игр в Токио-2020, состоявшихся в 2021 году из-за пандемии коронавируса. Так что предстоящий олимпийский финал станет для него вторым в карьере.

Также Украину в греко-римской борьбе представляет олимпийский чемпион Токио-2020 Жан Беленюк, также проведший полуфинальную схватку, но в весовой категории до 87 килограммов.

Сейчас в медальной копилке Украины в Париже-2024 семь наград: два золота, два серебра и три бронзы. Еще одну медаль гарантированно получит боксер Александр Хижняк, который сегодня проведет финальный бой против казахстанца Нурбека Оралбая.

Чемпион проводит текстовую трансляцию 12-го соревновательного дня Олимпиады-2024.