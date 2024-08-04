Магучих, Геращенко и Кохан в финалах: расписание выступления украинских спортсменов 4 августа на Олимпийских играх-2024

4 августа в девятый день Олимпийских игр-2024 в Париже на старты выйдут 13 представителей Украины.

В четырех видах программы украинцы будут бороться за медали.

Олимпийские игры-2024: календарь, расписание соревнований

Расписание украинцев 4 августа

10:00. Пулевая стрельба, микст. Стрельба из пистолета, рапид. Квалификация. Павел Коростылев, Максим Городинец.

10:30. Стендовая стрельба, женщины. Квалификация. Ирина Маловичко.

12:45. Легкая атлетика, женщины. Метание молота. Квалификация, группа B. Ирина Климец.

13:35. Легкая атлетика, женщины. Бег на 400 м с барьерами. Предварительные забеги. Анна Рыжикова, Виктория Ткачук.

🥇15:00. Велоспорт, женщины. Шоссе. Юлия Бирюкова.

🥇 17:24. Спортивная гимнастика, мужчины. Опорный прыжок. Финал. Назар Чепурный, Игорь Радивилов.

17:45. Гребной слалом, женщина. Каяк-кросс. Виктория Ус.

18:22. Бокс, мужчины (80 кг). Полуфинал. Александр Хижняк — Арлен Лопес Кардона (Куба).

20:05. Легкая атлетика, мужчины. Бег на 400 м. Предварительные забеги. Александр Погорилко.

🥇 20:55. Легкая атлетика, женщины. Прыжки в высоту. Финал. Ярослава Магучих, Ирина Геращенко.

🥇 21:30. Легкая атлетика, мужчины. Метание молота. Финал. Михаил Кохан.

4 августа в Париже будет разыграно 20 комплектов медалей в 12 видах спорта.

За 8 соревновательных дней украинские атлеты получили 3 медали: украинские саблистки — "золото" в команде, Ольга Харлан — бронзовую в фехтовании на саблях, а Сергей Кулиш в пулевой стрельбе завоевал серебряную награду. В медальном зачете Украина занимает 28-е место.