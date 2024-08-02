Француз Маршан с олимпийским рекордом выиграл очередное золото Олимпиады-2024

22-летний французский пловец Леон Маршан выиграл золотую медаль Олимпийских игр 2024 на дистанции 200 метров комплексом.

Он преодолел дистанцию за 1:54,06, что является новым олимпийским рекордом. Серебряную награду завоевал британец Данкан Скотт. Бронзовым призером стал олимпийский чемпион Токио-2020 Ван Шунь из Китая.

1. 🥇 Леон Маршан (Франция) — 1:54,06

2. 🥈 Данкан Скотт (Великобритания) — 1:55,31

3. 🥉 Ван Шунь (Китай) — 1:56,00

Для Маршана это четвёртая золотая медаль домашней Олимпиады-2024. Ранее он выиграл две золотые награды в плавании за одну ночь, что никому не удавалось с 1976 года.

Кроме того, француз победил на дистанции 400 метров комплексным стилем, также установив новый олимпийский рекорд.

Чемпион проводит текстовую онлайн-трансляцию седьмого соревновательного дня Олимпийских игр 2024 года.