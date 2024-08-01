Когда плывет Маршан — Париж останавливается. Как 22-летний француз влюбил в себя весь мир
22-летний пловец Леон Маршан стал главной звездой Олимпийских игр-2024 в Париже.
Минувшей ночью он снова заставил о себе говорить весь мир после двух невероятных заплывов и очередных олимпийских рекордов. Маршан выиграл две золотые награды в плавании за одну ночь, что никому не удавалось с 1976 года.
Сначала Маршан на последних метрах вырвал победу у венгра Кристофа Милика на дистанции 200 метров баттерфляем. За этим этапом очень пристально наблюдал самый успешный олимпиец в истории – Майкл Фелпс. Эмоции и переживания 23-разового победителя Олимпийских игр попали в объектив камеры.
Через 2 часа 22-летний пловец выиграл еще одну золотую медаль, на этот раз на 200 метров брассом. Лидируя с начала дистанции, он никого не подпустил близко и завершил заплыв с еще одним олимпийским рекордом. За выступлением атлета наблюдала вся Франция, а на Олимпийских играх пришлось приостановить соревнования по фехтованию и теннису.
Сегодня, 1 августа, Леон Маршан продолжит победный путь на домашней Олимпиаде в Париже. В 22:55 он сразится за выход в финал комплексного плавания на 200 метров.
Ранее француз победил на дистанции 400 метров комплексным стилем, также установив новый олимпийский рекорд.