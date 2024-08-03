Харлан обошла Клочкову и стала самой титулованной представительницей Украины в истории Олимпийских игр

Украинская фехтовальщица Ольга Харлан станет самой титулованной представительницей Украины в истории олимпийских игр, обойдя Яну Клочкову.

33-летняя уроженка Николаева получала награды в 2008 (золото), 2012 (бронза), 2016 (бронза и серебро) и 2024 (бронза) годах. На Играх-2024 она заняла третье место в личном турнире саблисток после победы над Чой Су Йон из Южной Кореи.

Также в составе женской сборной по фехтованию вместе с Еленой Кравацкой, Алиной Комащук и Юлией Бакастовой она одолела соперниц из Японии в Париже-2024 со счетом 45:31 и гарантировала шестую медаль в своей карьере.

В финале украинки встретятся с Южной Кореей, которая сенсационно обыграла хозяин соревнований, Францию (45:36). Финальная встреча состоится сегодня, 3 августа, в 21:00 по Киеву.

Напомним, Харлан стала первой украинкой, выигрывавшей медали на четырех Олимпиадах. До нее медали на трех Играх выигрывали: гребля Инна Осипенко-Радомская, стрельба Елена Костевич, гребец Юрий Чебан и яхтсменка Руслана Таран.

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