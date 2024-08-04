Магучих выиграла золото Олимпийских игр-2024, Геращенко завоевала бронзу

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих завоевала золотую награду Олимпийских игр-2024 в прыжках в высоту. Киевлянка Ирина Геращенко завоевала бронзовую медаль.

22-летняя днепрянка с первой попытки взяла высоты – 1,91, 1,95, 1,98 и 2 метра. Для Магучих это вторая медаль Олимпиады, в Токио-2020 она стала третьей, прыгнув 2,00 м со второй попытки.

В преддверии Олимпийских Игр Ярослава Магучих прыгнула 2,10 м и побила мировой рекорд Стефки Костадиновой, который держался долгих 37 лет. Также украинка является действующей чемпионкой мира.

29-летний Геращенко с первой попытки подчинились отметке 1,86, 1,91 и 1,95. Прыжок на 1,98 Ирине так и не дался, однако ее соперницы тоже не сумели взять эту высоту. Бронзу Ирина Геращенко разделила с австралийкой Элеанор Паттерсон, продемонстрировавшей идентичный результат. Для киевлянки это уже третьи Олимпийские игры, она стала четвертой в Токио-2020 (1,98 м) и десятой в Рио-2016 (1,93).

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Серебро для Австралии принесла другая прыжка в высоту Никола Олислагерс, взявшая высоту 2 метра только с третьей попытки. После неудачи австралийки на высоте 2,02 м Магучих стала олимпийской чемпионкой.

Другое украинское прыжко в высоту Юлия Левченко не смогла преодолеть этап квалификации. Украинка не взяла высоту 1,83 метра из трех попыток и закончила отборочный этап без результата.

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