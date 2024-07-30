Матвей Бидный: Знакомый и сейчас ездит в Крыму с украинским флагом

Одним из самых заинтересованных зрителей во время выступления Александра Усика в Украинском доме Volia Space в Париже был Матвей Бидный, с которым мы пообщались после завершения мероприятия. В откровенном разговоре и.о. министра молодежи и спорта Украины поделился своим видением того, как нам выстраивать отношения с украинцами, которые сейчас находятся на временно оккупированных территориях, рассказал о беспрецедентных мерах безопасности на Олимпиаде от французской жандармерии, а также очертил главную идею создания в Париже украинского пространства Volia Space.

На церемонии открытия украинцев встречали как героев

— Господин Матвей, недавно мы делали текст об украинских флагоносцах на предыдущих Олимпиадах. Некоторые полностью дискредитировали себя во время полномасштабной войны. К примеру, Виктор Петренко 8 июля 2022 года выступил на ледовом шоу в Сочи. А за считанные дни до этого, 22 июня 2022-го ему назначили государственную стипендию. Как такое могло произойти?

— Это было еще до того, как я пришел в министерство, так что не в курсе вопроса. Обычно на государственные стипендии подают заранее, возможно, в этом дело (8 августа 2022 г. президент Украины лишил Петренко государственной стипендии — прим. М. Р.).

— Четырехкратная олимпийская чемпионка Яна Клочкова решила жить во временно оккупированном Крыму, где в свое время родилась. Как с такими, как она, Украине вести дальнейшую коммуникацию?

– Очень правильно на своем недавнем выступлении у нас говорила Джамала. Она тоже из оккупированного Крыма. Джамала отметила, что нам нужно работать с людьми, оставшимися на оккупированных территориях. Это тоже наши люди, нам нужно их сохранить.

Не зная деталей, не готов осуждать подобные переезды. Может быть, для этого были основания. У меня есть знакомый, он поехал на полуостров, потому что отец болен, не может сам себя обслуживать. Он в Крыму сейчас ездит с украинским флагом на украинских номерах. Есть много проблем там из-за этого. Я соглашаюсь с мнением Джамалы и Усика, что с этими людьми нам тоже нужно работать. Чтобы они, находясь там, все равно оставались украинцами, сохраняли свою идентичность, культуру и ждали освобождения оккупированных территорий.

Матвей Бедный и Джамала

— То есть герой Украины Клочкова пусть пока остается героем, несмотря на то, что слова поддержки за время полномасштабной войны от нее никто не услышал? Может, ей стоит назначить еще одну государственную стипендию?

— Я не думаю, что ей следует назначать дополнительную стипендию. Но, согласитесь, очень много героев Украины, от которых мы тоже ничего не услышали. Хотя они не находятся на оккупированных территориях. Я думаю, нужно системно подходить к этому. Если есть нарушение закона, тогда лишать званий.

— В понедельник Харлан завоевала бронзовую медаль — первую для нашей сборной. Вы разочарованы таким стартом или думаете, что мы еще догоним свое?

— Я не разочарован. Восхищаюсь нашими спортсменами, которые в таких условиях смогли завоевать столько лицензий. Общался со многими вашими коллегами, зарубежными журналистами. Они удивляются, как наши олимпийцы смогли в таких условиях подготовиться к соревнованиям. Каждый из них — объект внимания для западных СМИ и коллег-спортсменов. Они распространяют наши нарративы. Рассказывают, что сегодня происходит с Украиной. Нас встречали на церемонии открытия Олимпиады как героев. Внимание всего мира приковано к Украине. Потому что мы здесь, на Олимпиаде, под нашим собственным флагом. Конечно, хотелось бы побольше медалей. Мы очень болеем за наших олимпийцев, но это сегодня не самое главное. Главную миссию мы выполнили уже. И продолжаем выполнять. В частности, в нашем доме Volia Space, как вы можете увидеть, здесь тоже множество тех, кто будет транслировать правду об Украине. Что ее нужно поддерживать сегодня, или завтра придется пойти воевать и умирать за свои ценности и независимость.

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Рудименты советских времен

— У нас вышел текст об олимпийских призовых государств в мире. Украина входит в топ-10 по этому показателю, значительно опережая, например, США и Германию. Как вы думаете, это нормально? Потому что мы немного похожи на тоталитарные страны, которые за счет спорта пытаются поднять авторитет в мире и платят за это олимпийцам рекордные призовые.

— Я считаю, что нельзя подходить однобоко к этому вопросу. Конечно, наша спортивная традиция все еще полна рудиментов, которые мы унаследовали с советских времен. Вы упоминаете другие развитые страны. Но у них совсем другие условия для того, чтобы эти спортсмены могли в повседневных условиях тренироваться. У них есть возможность заключать выгодные контракты. Есть рынок услуг, на котором они могут найти себя и прокормить. В частности, отбить те расходы и налоги, которые у них есть при подготовке к соревнованиям и участии в них. Поэтому я соглашаюсь с тем, что нам нужно коренным образом изменить систему, о чем говорил Александр Усик. После Олимпийских игр мы планируем представить план реформ. Даже комплекс. Конечно, мы будем изменять эту систему. Те же контракты с силовыми структурами — они тоже есть в нашем спорте. Об этом следует задуматься. Требуется комплексный подход, нужно это изменить.

— Сборные Украины и Израиля в Париже охраняют более тщательно, чем другие команды?

— Мы видим беспрецедентные меры предосторожности от французской полиции. Олимпийская деревня очень плотно охраняется. Они сразу, как говорится, дуют в холодное. Даже если сейчас обойти наш Volia Space, можно увидеть, сколько здесь охраны. Честно говоря, лично я чувствую себя здесь в безопасности.

— Что еще планируется провести в Volia Space на этой и следующей неделях?

— Завтра (разговор состоялся вечером 29 июля – прим. М.Р. ) я буду выступать. Буду говорить большей частью о реформе спорта, видении нашей команды. Также приедет мэр Парижа Анн Идальго, которая поделится своим видением. У нас каждый день интересная и очень насыщенная программа. Недавно посмотрел отчет, у нас охват по открытию Volia Space составил 6,9 миллиона контактов. Было 160 выходов в международных СМИ. Когда мы планировали это пространство, решили сосредоточиться на медиасреде. Сделали информационный повод для международных СМИ, чтобы наши инфлюэнсеры, деятели культуры и искусства, а также, конечно, звезды спорта имели возможность донести правду об Украине. О реальной ситуации, в которой мы сейчас находимся. День финализуется блоком с нашими олимпийцами. Сейчас у нас есть возможность дотянуться до той аудитории, которая не интересуется политикой. И мы должны этим максимально воспользоваться.

Максим Розенко из Парижа, Соломия Романчук, Денис Шаховец, Чемпион