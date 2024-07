Усик: Вы не представляете, какой я гад

Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, WBC, IBO Александр Усик посетил боксерский турнир Олимпийских игр 2024, а затем посетил Украинский дом, где ответил на вопросы журналистов.

— У вас отец, связанный с Олимпиадой, вы говорили одно время, что для вас — это вершина, победа на Олимпиаде, 2012 год, Лондон, вся страна впервые громко о вас узнала. Это вершина или нынешние победы еще выше?

— Нет, для каждого украинского спортсмена Олимпийские игры — самая высокая вершина спортивного достижения. Больше может быть только двухкратный, трехкратный олимпийский чемпион. Профи — это уже 50 процентов шоу, многие преимущественно больше делают шоу, а меньше выполняют свою работу — и это плохо. Если ты делаешь крутое шоу, а бокс "хромает", то придут посмотреть 2-3 раза. А если ты делаешь и шоу, и показываешь результат — это круто.

Сейчас для меня бокс остается спортом, деньги меня не мотивируют, а мотивирует моя команда, работа. Слушайте, прежде всего, взять мою команду — это 12 человек, которые 24/7 со мной живут. Кроме того, у нас около 80 или 85 человек, работающих на платформу Ready To Fight и на команду. То есть все люди задействованы для подготовки, один я ничего не сделаю, никогда в жизни, я даже перчатки не надену, ну одену, но не завяжу. Так что команда — это невероятно, я люблю свою команду.

— Это круто. Возвращаясь туда, на Олимпиаду, вы тогда на весь мир, можно сказать, танцевали гопака. Это было классное сочетание бокса и того, что вне его. Как давно вы последний раз танцевали гопака и думали ли это еще повторить?

— На тренировках делал. Все то, что я делал, не то чтобы была запланирована акция, но я это готовил. Зачем? Олимпийские игры показывают по всему миру. Что мы делаем? Показываем миру свою культуру, мы должны ее показывать, потому что она идет на заднем плане. Молодежь рождается новая, родители не так сильно доносят им свою культуру, меньше рассказывают предков, но мы должны это знать, это должно быть на высоком уровне, об этом должны говорить. Потому что это наша история, мы оттуда вышли, если бы не было их, не было бы нас. Сначала это был гопак, потом было веселье, радость, прыжки. Я когда прыгнул на колени, ребята спрашивали, все ли нормально с коленями, я отвечал, что да.

— Перед тем как ехать на Олимпиаду, вы в своем Instagram написали, что едете с особой миссией, что бокс может исчезнуть из программы ОИ. Меня удивляет, что в программе присутствует скейтбординг, брейкинг, серфинг, спортивное скалолазание, а бокс может исчезнуть. Вот как вы, как человек, олицетворяющий современный бокс, представляете Олимпиаду без бокса?

— Это невозможно, потому что бокс — один из первых видов, который появился на ОИ, кулачные драки были, а потом это переросло в бокс. Я понимаю, что происходит, потому что прогнила система IBA, которая делает то, что хочет и по своему плану они двигаются. У них нет международного плана для всего мира развития бокса, и мы не можем с моей командой допустить, чтобы этот невероятный вид спорта исчез из ОИ. Боя полагаю, что у нас действительно боксерское государство, у нас большая история бокса, мы не можем просто взять и так потерять медали. У нас сейчас есть упадок украинского бокса, потому что в стране война, но мы должны все равно двигаться. Пока мы дышим, мы должны двигаться и что-то делать.

— Как вы можете повлиять, чтобы бокс остался в программе Олимпийских игр? Вы уже общались с кем-нибудь на эту тему?

— Мы будем общаться с мистером Бахом, это необходимо. Должна быть спортивная реформа в боксе — и в Украине, и в мире. Ибо то, что происходит сейчас, рано или поздно может завершиться. А люди, которые находятся в Национальном международном комитете в мире, они просто смотрят на это и могут устать, потому что они скажут: "Зачем вычищать эту грязь, если мы можем работать чисто?" Мне кажется, все должно быть максимально профессионально и чтобы не было каких-то заангажированных президентов, которые будут работать в своем направлении. Работай в направлении развития мирового бокса.

Getty Images

— Знаю, что вы и ваша команда встречались с международными организациями, говорили, что вы планируете определенные инновации для бокса. Какие ваши идеи можно изменить, чтобы этот вид спорта улучшить, сделать более интересным и привлечь большую аудиторию?

— Я больше скажу, я не могу все сказать, но больше скажу. У нас с моей большой командой Ready To Fight есть решение, которое мы можем предложить. Будет ли это интересно им или нет, но у нас уже есть решение, по которому работаем мы и моя команда.

— Как эволюционирует бокс, вы внутри, но в то же время видите, что происходит, как он меняется сейчас?

— Он становится более цифровым, легче находить талантливых спортсменов, не имеющих возможностей, средств. Возможно, у них есть какие-то хитрые менеджеры или помощники, как мы знаем, если ты не читаешь контракт и у тебя нет людей, которые тебе помогут, то ты будешь вечным рабом этого договора. У нас есть, по моему мнению, решение, как сделать так, чтобы бокс вышел на новый уровень и рос еще больше.

— Это так интересно, потому что вы сейчас на самом олимпе, но все равно хотите его изменить. Даже вы говорите об этих контрактах, вас бы мало все устраивать.

— Ну, это знаете, как мой дом с краю — ничего не знаю. У меня все офигенно, а остальные гуляйте. Это не интересно, эгоистично даже. Хочется что-то сделать, чтобы через 40 лет какой-то еще не родившийся мальчик выиграл олимпийское золото с помощью платформы Ready To Fight. Это невероятная тема, потому что через 40 лет он будет говорить, что это придумала команда Усика. Я еще раз повторю, меня нет одного, это просто мое лицо, потому меня часто показывают по телевизору, ну и мне удалось выиграть ОИ и в боксе немного по профи.

Здесь не только система бокса хромает, а полностью спорта, потому что у нас, к большому сожалению, тянется большое влияние советского союза. То есть тренеры, которым уже там под 60 лет, — это люди с опытом, которые воспитали чемпионов, но они не хотят расти дальше. Мы когда-то удивлялись таким приложениям, как Действие типа "что это?", а сейчас мы все очень быстро делаем. Так же будет с Ready To Fight.

— У нас, к сожалению, до сих пор нет олимпийских медалей, понятно, что это только начало. У нас наименьшее количество спортсменов, представленное за всю историю. Нам нужно что-то глоюально менять? Я понимаю, что есть фактор войны, многие на фронте, многие погибли, ранены, но у нас большое количество населения, не каждая страна Европы имеет столько.

— Нужно масштабировать спорт и делать его очень известным. Я сейчас говорю не только за свой вид спорта, но и все. Нам нужно посмотреть, какие виды спорта приносят нам больше наград. А также обратить внимание на виды спорта, которые не приносят медали. Просто посмотреть математику. Можно работать, нужно работать. Оскар Де Ла Хойя когда-то говорил: "Очень сложно просыпаться в 5 утра в пижаме, которая из шелка". Я вам скажу, что мне тоже не очень нравится просыпаться в 4:45 на тренировку. Некоторые люди говорят: "Ну, у тебя уже есть", я отвечаю: «И что? Надо остаться и ничего не делать, если все есть?" Но я встаю, иду тренироваться, потому что я знаю, что все встают. Я тренируюсь, они наблюдают за мной. Я больше скажу, труднее стоять и смотреть, чем тренироваться, я проверял.

— Для вас мотивация, чтобы завести всю команду?

— Ну да, стараюсь. Кто меня ведет вперед. Нужна реформа спорта, без оскорблений, но нельзя использовать вещи, которые мы использовали 20 или 40 лет назад. Они работают, но они должны лучше работать. Если мы сегодня запрещаем своим детям сидеть в телефонах, мы лишаем их той атмосферы, которую они получают с друзьями, мы тогда не в поле того. Родители должны сделать так, чтобы он полчаса посидел в телефоне, пол часа почитал, хорошая альтернатива. У меня так работает.

— Готовы ли вы быть льдом, который будет двигать эту систему вперед?

— А кто кроме нас? Выходит, что готов. Надо делать, помогать. Если мы все будем ждать, кто-то поможет или что-то нам даст, знаете, что нам могут дать? Только хорей(?), ну попить смогут дать, а так просто нет, это нужно делать. Я думаю, что мы с той стаей, которую у меня есть, можем немного кипятить. Кому это не понравится, но мы работаем на страну.

— Вы уже встречались с некоторыми нашими олимпийцами, боксерами. Чего нам ждать именно от боксерской семьи на этой Олимпиаде, каковы шансы, какое настроение у ребят?

— Настроение хорошее, к сожалению, уже один наш парень потерпел поражение. Но в это время мы должны поддержать его вместе, почему? Это человек, который завоевал путевку поехать и представлять страну на ОИ. Его фамилия уже есть в олимпийской семье. Дальше у нас остался Александр Хижняк, Альдер Абдураим. Случайностей нет, если кто-то из спортсменов высокого достижения думает, что он приедет на Олимпиаду и ему удастся, то это полный абсурд в это верить. Ты приезжаешь подготовлен, есть какая-то судьба фарта, которую тебе дает Господь, он дает тебе возможности, потому что видит, как ты работал и все.

— Я хотел бы с этого момента перейти к бою с Фьюри, расскажите, как вы это переживали, что чувствовали?

— Не был он ни за шаг, ни за два, ни за десять до победы. Я понимаю, за что вы спрашиваете, за 6-й раунд, это аперкот. Так прилетело громко, зал я не слышал вообще, потом я начал двигаться и тогда услышал свою жену: "Ты можешь, я тебя люблю", я думаю, но все нормально, я здесь. Было больно, аперкот нормальный был. Мультфильмы все смотрите? Знаете, когда прилетает герою, то у него птички летают? Это так и было, какие аисты возле меня летали. Но, слава Богу, восстановились, тренер дал наставления и я пошел дальше в бой. Фьюри — это невероятный оппонент, спортсмен, атлет, он очень умный, у него высокий боксерский Q и то, как он себя ведет на публике, это не его настоящее лицо, это игра, шоу. Мы воспринимаем это с другого ракурса, как украинцы, для них нет впечатления, что он что-то плохое делает. Он делает это для себя, для семьи, улучшает свои финансовые достижения. У меня ко всем моим оппонентам только уважение. Как они относятся ко мне, это их проблемы. Главное, как я отношусь к ним.

Getty Images

— Вы отметили поведение спортсменов. Мне кажется, нас и в школах так учат быть спокойными, с уважением, а вот западный подход делает промо из этого всего, шоу. Вы тоже пытались как-то интегрироваться в этот подход или вам это не естественно?

— Мне это не нравится, я могу это делать. Вы не представляете, какой я гад. Я могу это делать культурно с воспитанием, но я православный христианин. Я верю в Бога и знаю, что это такое. Вы понимаете, всю эту грязь, слова, это минус твоя энергия, чистая и светлая, которую ты можешь отдавать своим близким людям, просто не комильфо это делать, мне это не нравится. Мне кажется, у наших спортсменов из Украины есть, возможно, повышенная уважительность к оппонентам или он просто уважает себя и свое поведение, а не соперника. Я просто в начале карьеры копировал Насимгомеда и Рой Джонса и папа мне сказал: "Сын, давай немного скромнее. Если ты что-то делаешь, это не должно унижать твоего оппонента".

— Как вы восстанавливались после этого боя, он был очень непрост. Сколько нужно было нажимать паузу, чтобы потом тренироваться?

— Я и сейчас так средне тренируюсь, у меня легкие тренировки. Восстановление происходило с лечащим врачом, мы сделали весь чек-ап тела. В этом профессионализм, когда человек отбоксировал с таким аватаром, как Фьюри и ушел отдыхать или "гаситься" - это минус 10 лет твоей жизни. Мы уехали, проверили лицо, у меня было рассечение, потому что удары в лицо прилетали. Врач сказал, что сейчас нужно отдохнуть. В СМИ стали говорить, что мне Тайсон сломал подбородок, но я не говорил на пресс-конференции с закрытым лицом.

— СМИ для этого и есть, чтобы придумывать.

— Чем больше они говорят, тем лучше.

Getty Images

— Майк Тайсон после того, как вышел из тюрьмы, сказал: "Я не кайфовал от бокса, это была возможность заработать деньги для моей семьи". Вы сейчас после таких сложных боев кайфуете от происходящего или все же это такая большая индустрия и вы не хотите из нее выходить?

— Нужно не обманывать себя и получать сообщения, когда тебе присылает их Господь через других людей. Я кайфую от бокса, от того, когда я боксую, но не кайфую от тренировок. Это ужас, три тренировки днем. Вы будете кайфовать от трех тренировок днем или от того, что бежишь по песку 15 км, офигенно кайфово, верно? Ты туда бежишь и тебе еще нужно вернуться назад. И ты думаешь, может пройтись, а не бежать. Это мне второй Саня говорит, а я с ним не дружу, говорю: "Ты кто такой, уходи отсюда", а он мне: "Да ты уже сильный, не беги". Он постоянно приходит, но контроль над ним и всё нормально. Тренировки мне не нравятся, мне нравится атмосфера в зале, люблю покошмарить свою команду, дать какие-то задачи, которые не выполняются, а они их выполняют. Это нужно любить, жить этим. То, что мы делаем, это и есть бокс, ведь по факту, если сказать правду, я немного заработал денег, могу переключиться на бизнес, получать дивиденды и просто заниматься каким-то делом, которое не будет относиться к боксу. Но я из этого вышел и мне нужно вернуть это, потому что есть очень крутое кино, 1992 или 1996 года, о мальчике, который говорит, что если тебе сделали добро, надо его вернуть минимум трем людям. Схема рабочая и если ты его делаешь не потому, что тебе вернется, а просто так. "За что ты мне подарил цветы?", "просто да". Если ты это делаешь, ты наполняешься светлой энергией, если не делаешь — просто сгораешь, как свеча.

— Есть ли такие люди, которым вы должны это добро вернуть?

— Да я стараюсь возвращать каждый день, если я могу что-то сделать и это поможет человеку, я это сделаю.

— Хотел еще спросить об одном бое в вашей карьере. 2018 год, вы боксируете в Москве, как мне казалось, они вас хотели тогда как-нибудь осудить, прибить. Это была огромная политика. Как мне сказал один человек, возможно, это в последнее, когда во всю в России звучал гимн Украины и вы вышли победителем из зала, вас все хотели съесть. Как вы сейчас смотрите на эти события, как переживали ее тогда?

— Прекрасно переживал. Когда мы уже поняли, что сверху все меняется, и финал будет не в Саудовской Аравии, а в Москве, мы с командой поговорили и решили, что нам нужны пояса, Кубок Мохаммеда Али и нам нужно выиграть. Заплатят нам или нет, получим что-нибудь или нет, нам нужны пояса и кубок. Ну и конечно флаг Украины в центре Москвы, гимн, выход на поединок под украинскую песню, невероятное количество поддерживающих меня людей. Все сложилось так, как требовалось, как Господь наметил. Мы победили, батя в здании, Украина победила.

— Насколько спорт в Украине зависит от политики?

— Я вам не могу сказать, потому что я не в украинском спорте, о комитете и так далее. И работают, и идут реформы, просто нам еще больше нужно работать и прежде всего смотреть, в чем вопрос. Нам нужны дети в спорте, это детские секции, которые будут воспитывать взрослых спортсменов, чтобы выросшие спортсмены не ехали представлять другие страны и не привозили им золотые медали. Спортсмены отдают всю жизнь ради спорта, если он привозит медали ЧЕ, ЧМ, Олимпиады, международные Гран-При и все остальное, этот человек должен быть обеспечен всем тем, что принесет для него победу.

— Вы как никто знаете, что такое хейт, чтобы вы посоветовали сегодняшним олимпийцам, как реагировать?

— Быть глухими. Ничего не изменится, вас будут осуждать, если вы не сделаете и будут осуждать, когда сделаете. Гусина Сашу никто не знает? Это мой сосед был в Симферополе. Вот он ничего не делал, и его, кроме меня, никто не знает. Если вы не хотите критики, вам нужно стать Александром Гусиным. Мне 37 лет, я некоторые книги читаю, потому что мне интересно, всю жизнь людей, которые хоть чего-то достигли, осуждали за то, что они известны и все. Две лягушки прыгают на гору и одной говорят: "Ты не сможешь", она развернулась и ушла, а другая прыгала и прыгала на гору и дошла, потому что была глуха. Не внимайте никого, вам никто не поможет. У каждого из нас свой путь, мы не можем за кого-то сделать, если он не хочет. Когда вас или меня в чем-то обвиняют или оскорбляют, если мы это принимаем, это самостоятельное принятие тупости другого человека.

— Ни для кого не секрет, что сегодня в украинском боксе достаточно неоднозначная ситуация в федерации, поэтому, с точки зрения Александра Усика сегодня, насколько вам интересно, возможно, сам с собой разговариваете, "а я бы смог, а я бы что-нибудь сделал"?

— Ситуация, то, что мы знаем из СМИ, непростая. Постоянные смены президентов, страдают ребята. Я повторю, у нас есть решение, как можно исправить. Если это заинтересует других, мы готовы его дать. Если нет, то нам придется создать боксерскую эволюцию. Иначе я не вижу решения вопроса.

— Из не олимпийских видов спорта именно единоборств, какой спорт вы видите наиболее перспективный для вхождения в украинскую семью и какие достижения смог бы получить Александр Усик на своем пике в этом виде единоборств?

— UFC еще нет, да? Мне кажется, они будут как-то проталкивать это. Возможно, я не знаю, на каком пике, просто, чтобы представить. В дзюдо, думаю, "навалял" бы, если бы тренировался, конечно. Мне нравятся эти виды спорта: дзюдо, борьба, греко-римская борьба. За новые виды спорта не знаю, хочется, чтобы бокс не исключили.

— Александр, нет ли изменений с датой следующего боя, матча-реванша с Фьюри и, если это произойдет в декабре, то за сколько недель вы будете заезжать в лагерь, 10-12 недель? Как планируете эти вещи?

— У нас изменений нет, мы готовимся на 21 декабря. Завтра буду ехать домой, начинаю свои тренировки, а полноценный лагерь начнется в начале сентября, я думаю. Пока мы никаких изменений не видим, но…

— Но уже команда разговаривает по поводу следующего боя, в следующем году в MMA с одной из легенд. Чья эта идея и насколько она вам нравится?

— Ready To Fight работает в этом направлении. "Наваливаю" Макгрегору еще. Шарахну ему лоу-кик, а потом удушу его.

Getty Images

— Вы недавно снимались в фильме с еще одной легендой, какие эмоции вывели?

— Был в Ванкувере, снимается кино о первых ивентах UFC, там наша легенда UFC Игорь Волчанчин из Харькова, боксировавший там в 1999-2000 году. В основном там история идет об американском спортсмене, его жизни, как он любил, плакал, радовался. Сейчас есть документальное кино, экранизируйте художественную ленту, я играю Игоря Волчанчина, ну круто. Я вам хочу сказать, что Рок очень большой профессиональный человек, простой, общается, интересуется, как у нас происходящего дела, вся съемочная площадка очень тепло воспринимала. Ну и я немного там производил шоу смешные. Ибо, когда ты до 5 или 6 утра снимаешься, тебя немного подпаивает и ты начинаешь выть на фонаре.

— Вы накануне Олимпиады встретились с ребятами и предложили им из собственного кармана премии, это была ваша идея или кто-нибудь из команды подсказал?

— Мне команда такие советы не дает, потому что это минус кэш. Это моя собственная инициатива, потому что я знаю, что такое бокс, что это спорт бедных людей, которые хотят вырваться из улицы заработать себе на имя, жизнь или еще что-нибудь. Я не хотел об этом говорить, это просто где-то вылезло, но они написали ложную сумму, я немного больше планировал.

— Были ли мысли, что вас может постичь поражение в бою с Фьюри, если да, то как вы унимаете такие эмоции и мысли за час до боя?



— Читаю Евангелие. Вы знаете, что у нас, у христиан, есть Библия о бытии, как начиналось. 365 раз написано: "Не бойтесь, ибо я с вами". Страх — это такая штука, которую надо обуздать, как молодого жеребца. Если вы боитесь страшно, придется так жить всю жизнь, если есть страх, который заводит — то вы боец. Конечно, есть мнения, что может не получиться — это называется маловерие. Я верю Иисусу и верю в команду и все. Мне кажется, что я смог бы еще один такой поединок, как с Тайсоном Фьюри, провести. Может быть, не 12 раундов, но 10 точно. Мы работаем, за этот лагерь было больше, чем 600 спаррингов, если считать по времени, если не перестану боксировать, это 12 часов. В этом поединке я был очень заряжен на победу, у меня не было сомнений, что я могу проиграть. У меня просто был путь. Я не думаю о поражении, я думаю, как потом праздновать.

— Лозунг нашего олимпийского дома The Will to Win "Жажда победы", как вам такой посыл украинской команды на Олимпиаде?

— Это невероятное высказывание, которое должны делать на футболках, люди даже татуировки будут делать.