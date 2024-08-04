Хищняк победил Лопеса и гарантировал серебро Олимпийских игр-2024

Украинский боксер Александр Хижняк победил кубинца Арлена Лопеса раздельным решением судей в полуфинале турнира по боксу в весовой категории до 80 кг на Олимпийских играх 2024 года.

В первом раунде украинец выбросил гораздо больше ударов, Лопес отвечал единичными, но мощными боковыми. 4 Судьи отдали 3-минутку кубинца.

Украинец забрал второй раунд по схожему сценарию. Хищняк активно шел вперед, а Лопес отвечал хуками и обводными. Александр наносил гораздо больше ударов — 3:2 по оценкам судей.

Лопес не рисковал и держал плотный блок и в третьем раунде. Хижняк пытался нанести максимальное количество ударов и забрал последнюю 3-минутку, позволившую ему выиграть бой.

Этой победой 29-летний полтавчанин гарантировал себе финал и серебряную медаль в Париже-2024. В решающем поединке украинец встретится с казахстанским боксером Нубреком Оралбаем.

Александр Хижняк — серебряный призер Олимпиады-2020 в Токио в весовой категории до 75 кг. В финале он проиграл бразильцу Эберту Консейсао техническим нокаутом в 3-м раунде.

Лопес является двукратным олимпийским чемпионом. Он выигрывал в весовой категории до 75 кг в Рио-2016 и в категории до 81 кг в Токио-2020 (соревнования состоялись в 2021 году).

Напомним, Хижняк в 1/8 финала раздельным решением судей победил эксукраинца Филиппа Акилова из Венгрии, а в четвертьфинале оказался сильнее бразильца Вандерли Перейру.

В преддверии Чемпиона стало известно, сколько Александр заработает за свои выступления на Олимпийских играх-2024. Мы посчитали, какую сумму Хижняк получит от государства, а сколько заплатит чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик.