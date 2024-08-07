Украинский легкоатлет Олег Дорощук прошел в финал прыжков в высоту на Олимпийских играх 2024.

Квалификационный стандарт по этой дисциплине составил 2,29, украинец легко взял высоту 2.15 и 2.20 метра, и со второй попытки преодолел отметку в 2.24 метра. К сожалению, ему не подчинилась высота 2.27 метра, но он попал в топ-12 участников по итогам квалификации. Финал мужских прыжков в высоту состоится в субботу, 10 августа.

Дорощук является бронзовым призером юношеских Олимпийских игр 2018 в Буэнос-Айресе. Ранее напарник украинского Андрей Проценко не смог преодолеть квалификационный этап дисциплины, а Владислав Лавский прекратил выступления, не использовав ни одной из трех попыток.

За всеми интересными событиями 12 дня Олимпийских игр 2024 в Париже следите в нашем онлайне.