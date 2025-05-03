Япония – Украина 3:2: ОНЛАЙН

"Я бы не сказал, что есть волнение. Просто надо реализовывать свои моменты да и все, забивать свое.

Я не понимаю вопроса, не понимаю ничего. Нам надо просто забросить две шайбы, чтобы сравнять счет. Ни о чем не думаем, концентрируемся на своей игре. Будем выходить и делать все возможное", – сказал Пересунько во флешкоментаре для Суспільне Спорт.