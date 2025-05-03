Япония – Украина 3:2: ОНЛАЙН

Завтра, 3 мая, сборная Украины по хоккею сыграет матч 5 тура чемпионата мира по хоккею в Дивизионе IA. Соперником будет сборная Японии.
Начало встречи – 12:30. Игра пройдет на "Сепси Арене" в городе Сфынту-Георге, Румыния.
Прямую трансляцию можно будет посмотреть в эфире "Суспільне Спорт". "Чемпион" проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.
60'
Отличная атака в последние секунды. Сборная Японии выстояла. Увы, поражение 2:3.
60'
Вратарь японцев отбил бросок Трахта.
Досадная ошибка от Пангелова-Юлдашева и Мережка... выпустили шайбу из зоны соперника. Вбрасывание
59'
1:14 до конца матча... Вбрасывание в зоне сборной Японии.
59'
Христич снимает Левшина! Ну может хоть такое большинство реализуем.
58'
Отсука зафиксировал шайбу после броска Трахта. 1 минута 35 секунд до конца. Дмитрий Христич берет тайм-аут.
58'
Ворона после соло-прохода бросил, но снова голкипер блокером отбил.
58'
Прибавила темп команда Христича. Японцы читают игру и замыслы.
57'
Последние 4 минуты матча. Сборная Японии просто великолепно действует в защите.
55'
Меньше шести минут до конца... "Сине-желтые" снова не смогли забросить в большинстве.
54'
Исправился Мережко, удачно внес шайбу в зону и бросил. Отсука отбил блокером.
53'
Какое невезение. Капитан Мережко вместо броска потерял шайбу.
52'
Две минуты получает Такада. Нарушил правила против Садовикова. Ребята, ну когда, как не сейчас реализовывать количественное преимущество.
51'
Сразу великолепно бросил Кукла. Бросок был прямо по центру, поэтому Иса Отсука зафиксировал в пасту без особых проблем. Будет вбрасывание в зоне японцев.
51'
Интрига возвращается. Алексей Ворона, который начинал матч в четвертом звене, вышел в первой пятерке. Захаров забрал шайбу и отпасовал на Алексея, тот с пятака сумел забросить.
49'
Остается чуть больше 11 минут. За первые 8 минут "сине-желтые" ни разу не попали в створ ворот Отсуки.
47'
Левшин спас плечом. Минута меньшинства уже позади.
45'
Теперь удаления у сборной Украины. Японцы сегодня уже реализовывали большинство.
44'
Пересунько бросает, Бородай на технике обостряет, но шайбы все еще нет.
Завелись трибуны. Очень важно забросить в ближайшие минуты.
42'
Ох! Мог забрасывать Виктор Захаров. Такие моменты надо реализовывать.
42'
В очередной раз японцы выстояли в меньшинстве. Еще и Виталий Лялька, похоже, получил травму.
41'
Третий период стартовал. Украина играет в большинстве.
"Я бы не сказал, что есть волнение. Просто надо реализовывать свои моменты да и все, забивать свое.
Я не понимаю вопроса, не понимаю ничего. Нам надо просто забросить две шайбы, чтобы сравнять счет. Ни о чем не думаем, концентрируемся на своей игре. Будем выходить и делать все возможное", – сказал Пересунько во флешкоментаре для Суспільне Спорт.
Второй период позади. Счет 3:1 в пользу сборной Японии.
40'
Форвард Сокола Денис Бородай на скорости входил в чужую зону, но японский игрок сбил его с ног. Очередное большинство для украинцев в этой игре.
40'
Последние минуты. Защитники чаще начали делать набросы в борьбу на пятак. Отсука первый на шайбе, ошибок не совершает.
39'
Соперники удачно перекрывают все зоны, ведут борьбу за шайбу.
Немного нервирует это.
Илья Коренчук потолкался против игрока из другой команды, но арбитры не допустили драки. Удалений нет.
38'
Сборная Японии могла делать счет 4:1. Левшин отбил и потерял из зрительного контакта шайбу, но японский игрок не сумел перенаправить каучуковый диск в ворота.
37'
Пангелов-Юлдашев бросил и снова вратарь на месте. Но перед чем больше минуты японцы были в зоне украинцев.
35'
Гребеник провел 20-летнего Отсуку. Тот внимательный – зафиксировал шайбу в ловушку.
33'
Абсолютно ничего не получается у "сине-желтых".
31'
Контратака. Япония забивает в третий раз...
30'
Сборная Японии показывает, как надо разбивать защиту в большинстве. Кимура дальним броском выводит азиатскую команду вперед.
Обновление: Ирикура удачно подставил ключку.
28'
Сложно... проблем добавляет и удаление Андрея Денискина.
27'
Наседают "сине-желтые". Как-то не дисциплинированно играют соперники. Нарушили правила на Захарове. Опять удаление.
36 секунд будет в формате 5 на 3.
26'
Опять японец едет в бокс для штрафников. 16 количественное преимущество за турнир.
26'
Исогая перехватил передачу Ратушного и мог забрасывать. Левшин нейтрализовал.
25'
Немного спокойными выдались три минуты. Коллектив Христича выигрывает период по броскам 5:1. Последний раз сборную Японии удалось обыграть еще в 2012 году - 2:1 в серии буллитов.
22'
А теперь и 5 на 5. 15 раз за ЧМ сборная Украины была в большинстве. Реализовать не удалось ни одну...
22'
Вышел на лед со скамейки штрафников четвертый игрок японцев.
21'
Бросок Коренчука парировал Исса Отсука. Впоследствии он блокировал и бросок Ляльки.
21'
Стартовал второй период. Больше минуты "сине-желтые" будут играть 5:3.
Защитник сборной Украины Алексей Янишевский дал комментарий для "Суспільне спорт".
"Они играют на 100%, это хоккей. Каждая игра важна. Им терять нечего, надо играть до конца, как и нам", – сказал он.
Первый период позади – 1:1. 12:7 в пользу японцев по броскам.
20'
Тайга Иракура также получает удаление! 5 на 3 будем играть 22 секунды в этом периоде и больше минуты в следующем.
20'
Таруто Накаджима нарушил правила против Пересунько. 14 большинство за турнир для сборной Украины.
20'
За 50 секунд до конца Япония могла выйти вперед - Левшин блокером отбил.
19'
После длительного простоя вернулись к игре украинцы. После броска Пересунько спас голкипер. Затем на технике Лялька убрал соперника, но бросил мимо.
17'
По броскам в створ ворот 10:4 в пользу сборной Японии.
15'
Опять ошибка от украинцев.
Япония на кураже добавила скорости, последние минуты за соперниками однозначно.
14'
Гребеник потерял шайбу, японец подхватил. Уже у ворот отпасовал на напарника, а тот со второй попытки пробил Левшина.
13'
Команда Дмитрия Христича снова не реализовала большинство. На ЧМ Украина еще не забивала, имея количественное преимущество...
13'
Несколько моментов имели украинцы. Бросали Трахт (пять раз), Мережко, но всегда подводила реализация, а дважды спас голкипер.
11'
Сборная Украины будет играть в большинстве.
9'
Взял на себя инициативу Станислав Садовиков. На скорости вошел в зону соперника, но бросил выше!
7'
Видно немного расслабились. Японцы могли забрасывать, но Левшин удачно перекрыл угол.
6'
Для Виктора это шестая шайба. Ни один другой игрок на турнире не забрасывал больше 3.
5'
Ну кто как не он! Виктор Захаров открывает счет. Удачно обокрал соперника, обошел защитника, "опустил" голкипера и забросил практически в пустые ворота.
4'
Первый опасный момент за японцами. На четвертой минуте соперники выбегали два в одного. Левшин удачно сложился и щитком спас.
2'
Первые две минуты контроль шайбы за "сине-желтыми".
У японцев будут отсутствовать несколько важных игроков. У нас в воротах будет 18-летний Александр Левшин.
Через несколько минут будет начало матча. В последних 7 официальных побеждала сборная Японии...
Нас устроит и поражение, но главное не уступить в основное время.
В стартовом поединке "сине-желтые" дали бой Великобритании, но проиграли в серии буллитов (3:4). Во втором туре команда Дмитрия Христича сыграла с Италией. На этот раз также дело дошло до буллитов, но победу одержала сборная Украины.
Третий поединок сборная Украины провела на великолепном уровне, разгромив сборную Румынии (4:0).
В четвертом национальная сборная переломила ход игры против Польши и приблизилась к возвращению в элиту.
Япония начала турнир с двух поражений в основное время от Италии (1:4) и Польши (1:2). Представители Азии лишь в овертайме проиграли Великобритании (4:5), а перед матчем с Украиной взяли три очка в поединке с Румынией и обеспечили себе место в элите.
Напомним, коллектив Дмитрия Христича провел три товарищеских матча во время подготовки к ЧМ-2025. Несколько дней назад "сине-желтые" с футбольным счетом обыграли сборную Японии.
Перед этим был тренировочный сбор в Польше, где удалось провести две товарищеские игры против местной сборной - в первом матче сборная Украины одержала минимальную победу, а на следующий день триумфатором стала сборная Польши.
Отметим, что чемпионат мира-2025 в Дивизионе IА пройдет в Румынии с 27 апреля по 3 мая.Соперниками сборной Украины будут Великобритания, Польша, Япония, Румыния и Италия.
Первые два места получат путевки в элитный дивизион, а команда, которая займет последнее место, вылетит в дивизион IB.