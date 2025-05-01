Украина волевой победой над Польшей на ЧМ-2025 приблизилась к элитному дивизиону

Сегодня, 1 мая, состоялся матч четвертого тура Дивизиона ІА чемпионата мира-2025, в котором сошлись сборные Украины и Польши.

Перед стартом этой встречи обе команды имели по шесть очков, поэтому это была прямая борьба за второе место группы.

Первый период соперники провели без заброшенных шайб. Эта проблема решилась на старте второй 20-минутки, когда Алан Лущарчик реализовал большинство.

К счастью, дальше шайбы влетали только в ворота польской команды. Еще по ходу второго периода Виктор Захаров восстановил паритет, а на четвертой минуте третьего он оформил дубль.

Впоследствии в списке авторов голов появились имена Станислава Садовикова и Даниила Трахта, которые принесли Украине волевую победу со счетом 4:1.

Чемпионат мира по хоккею – Дивизион ІА

4 тур, 1 мая

Польша – Украина 1:4 (0:0, 1:1, 0:3)

Шайбы: 1:0 – 25:28 Лущарчик (большинство), 1:1 – 32:23 Захаров, 1:2 – 43:08 Захаров, 1:3 – 50:16 Садовиков, 1:4 – 55:00 Трахт.

За счет этой победы Украина догнала лидера Дивизиона ІА Великобританию – теперь у обеих команд по девять очков за тур до финиша. Ранее британцы обыграли Италию, выиграв свой четвертый поединок на турнире.

В последнем матче "сине-желтые" сыграют с Японией. От результата этой встречи будет зависеть дальнейшая судьба сборной Украины: победа будет гарантировать украинцам место в элитном дивизионе чемпионата мира. Эта игра состоится в субботу, 3 мая.

Напомним, что в стартовом туре Украина только в серии буллитов проиграла Великобритании. Затем команда Дмитрия Христича снова дошла до буллитов, но на этот раз она одержала победу, выиграв серию с Италией. В предыдущем матче украинцы разгромили Румынию.